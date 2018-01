30 Jahre out: Sir Ian McKellen feiert mit Plädoyer für schwule Offenheit

Am 27. Januar 1988 bekannte sich Schauspieler Ian McKellen in einer BBC-Radio-Diskussion zu seinem Schwulsein – und legte damit den Grundstein für seinen heutigen Status als Pride-Ikone. Er feiert das 30. Jubiläum der Offenbarung mit einem Plädoyer fürs Coming-out.

× Erweitern Foto: instagram.com/ianmckellen Ian McKellen Bent 1989 Ein gutes Jahr nach seinem öffentlichen Coming-out spielte der damals 50-Jährige Ian McKellen im Juni 1989 die Hauptrolle in Martin Shermans Rosa-Winkel-Drama "Bent" am Londoner Adelphi-Theater. Dieses Foto entstand während der Proben.

In der legendären Diskussion, die Ian McKellen am 27. Januar 1988 mit dem Journalisten Peregrine Worsthorne auf BBC 3 führte, ging es eigentlich um „Section 28“, einen damals in Großbritannien neu eingeführten Paragraphen, der die positive Darstellung von Homosexualität in Schulen und Medien verbot und der dem heutigen Homopropagandagesetz in Russland glich. Das Gesetz war als Reaktion auf die AIDS-Krise eingeführt worden, deren Schwerpunkt in der schwulen Szene zu einem Klima geführt hatte, das viele Konservative statt zu Solidarität zur öffentlichen Verdammung von Homosexuellen veranlasste. Auch Peregrine Worsthorne ging im BBC-Talk demonstrativ auf Distanz zu Schwulen, indem er von „denen“ und „ihnen“ sprach. Diese Rhetorik provozierte Ian McKellen irgendwann derart, dass er live auf Sendung sagte: „Ich bin übrigens selber einer von ‚denen‘.“

Es war das erste Mal, dass der damals 48-Jährige seine Homosexualität in der Öffentlichkeit erwähnte. Angesichts des gesellschaftlichen Klimas ein mutiger Schritt. Privat machte McKellen allerdings schon damals kein großes Geheimnis mehr aus seiner Homosexualität und hatte zwei langjährige Beziehungen hinter sich. Das 30-jährige Jubiläum des BBC-Bekenntnisses feiert er mit einem Posting, das die befreiende Macht des Coming-outs beschwört: „Ich habe noch nie eine schwule Person getroffen, die ihr Coming-out bereut hat – mich selbst eingeschlossen“, schreibt McKellen bei Facebook und Twitter. „Wenn man offen und ehrlich ist, ergibt das Leben auf einmal Sinn. Heute ist der 30. Geburtstag der BBC-Diskussion, in der ich öffentlich gesagt habe, dass ich schwul bin. Also feiere ich." Wir gratulieren.

× I’ve never met a gay person who regretted coming out – including myself. Life at last begins to make sense, when you are open and honest. Today is the 30th anniversary of the BBC radio discussion when I publically said I was gay. So I’m celebrating! — Ian McKellen (@IanMcKellen) 27. Januar 2018 Ian McKellen 30 Jahre Coming out 30 Jahre später. Der heute 78-jährige Sir Ian McKellen feiert bei Twitter sein Coming-out in der BBC mit einem Plädoyer für schwule Offenheit.