Ho! Ho! Ho!

Liebe Leser,

besonders in der dunklen, immer noch nasskalten Jahreszeit sehnt man sich nach dem Austausch mit Freunden und Familie, freut sich, wenn man anderen eine Freude machen kann, hat Lust auf Kultur und Gemeinsamkeit – und nicht nur auf „datige“ Zweisamkeit. In unseren bundesweit erscheinenden Magazinen für Dezember findest du eine große Auswahl von Dingen und Möglichkeiten, um dich und dein Umfeld fröhlich zu machen. Egal ob Kalender, CDs, Bücher oder DVDs: Wir haben Schönes – nicht nur fürs Fest – zusammengestellt.

Und TV-Stern Lukas Sauer ließ sich auch nicht lange bitten, uns seinen Geschenktipp zu verraten. Was das ist, erfährst du in unserem mehrseitigen weihnachtsglitzrigen Special.

Wir wünschen dir und deinen Lieben eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest uuund einen guten Rutsch in ein tolles 2018!

Deine blu Mediengruppe

DREI TIPPS

Boney M. fürs Fest

Gerade erschienen ist „Worldmusic for Christmas“ von Boney M. feat. Liz Mitchell and Friends. Hierauf findet man neue süßlich-poppige, kitschig-schöne Weihnachtshits wie „ Oh Christmas Day “ und „ Carol of the Bells (For One and All) “. Und auch Klassiker des 1981 dank Hits wie „Mary's Boy Child/Oh My Lord“ und „Little Drummer Boy“ hoch gecharteten Weihnachtsalbums von Boney M. – ein grooviges Muss, dieses Album!

Ein Zauberstab?

Fast. Es ist ein Zimtstangen-Zauberstab, mit dem du mehrmals in deiner Wanne vegane Körperpflege betreiben kannst.

„Er steckt voller Zimtblattöl und fair gehandelten Bio-Gewürznelken, um deine Haut zu stimulieren und deinen Kreislauf anzutrei­ben“, verrät Tobias von LUSH.

„Bekämpfe den Grinch in dir, indem du diesen würzigen Schaumschläger unter das einlaufende Wasser hältst und anschließend in den heißen Mandelschaum tauchst.“ Machen wir, Tobi.

Himmlisch!