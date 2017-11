16 Prozent weniger HIV-Neuinfektionen unter bi- und homosexuellen Männern

Unter Männern, die Sex mit Männern haben (MSM) sank die Zahl der Neuinfektionen mit dem HI-Virus laut Robert Koch Institut (RKI) weiter. Die Zahl bei Drogengebrauchern und Heterosexuellen stieg dagegen.

Die Mitteilung des RKI in der Zusammenfassung

Im Jahr 2016 haben sich etwa 3.100 Menschen in Deutschland mit HIV infiziert, die Zahl der Neu­infektionen bleibt damit insgesamt gegenüber 2015 konstant. Bei der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, ist die Zahl der geschätzten Neuinfektionen in den vergangenen Jahren zurückgegangen, von 2.500 im Jahr 2013 auf 2.100 in 2016. Im Jahr 2016 ging die Zahl der HIV-Erstdiagnosen bei Menschen aus allen ausländischen Herkunftsregionen zurück.

× Erweitern Grafik: Robert Koch Institut Neuinfektionen Deutschland 2016

Insgesamt lebten Ende 2016 in Deutschland etwa 88.400 Menschen mit HIV, darunter rund 56.100 Männer, die Sex mit Männern haben, etwa 11.200 Heterosexuelle und etwa 8.200 intravenöse Drogengebraucher.

Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts:

„Die Trends in diesen Gruppen verlaufen unterschiedlich. Die sinkende Infektionszahl bei der größten Gruppe von Betroffenen, den Männern, die Sex mit Männern haben, ist eine gute Nachricht. Aber bei Heterosexuellen steigen die geschätzten Neu-Infektionszahlen seit 2010 auf jetzt 750 im Jahr 2016. Auch bei Drogen­gebrauchern sehen wir einen Anstieg seit 2010 auf etwa 240 Neuinfektionen in 2016. Geschätzte 12.700 der 88.400 Menschen mit HIV wissen nicht, dass sie infiziert sind. Die hohe Zahl von nicht diagnostizierten Menschen mit HIV zu senken ist ein wichtiges Ziel."

86-86-93

UNAIDS, das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen zu HIV/AIDS, hat im Jahr 2014 das 90-90-90-Ziel formuliert: (blu berichtete) es sollten mindestens 90% aller Menschen mit HIV diagnostiziert sein, von diesen sollten mindestens 90% mit antiretro­viralen Medikamenten behandelt werden, und mindestens 90% der Therapien sollten erfolgreich verlaufen, sodass kein HI-Virus mehr im Blut nachweisbar ist.

2016 sind in Deutschland etwa 86% der Menschen mit HIV diagnostiziert, etwa 86% sind antiretroviral behandelt und etwa 93% der behandelten Personen sind erfolgreich therapiert.

HIER DAS GESAMTE EPIDEMIOLOGISCHE BULLETIN DES RKI