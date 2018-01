So macht Werbung Spaß! Unter der Dusche mit Gus Kenworthy

Während Gus Kenworthys endgültige Qualifizierung für die Olympischen Winterspiele im koreanischen Pyeong Chang noch immer aussteht (blu berichtete), wird er in einer Shampoo-Kampagne von Head & Shoulders schon mal zum „Shoulder of Greatness“-Botschafter erklärt. Natürlich nicht ohne sexy LGBTIQ*-Botschaft. In dem Kurzfilm folgt der Zuschauer dem offen schwulen Trickskifahrer unter die Dusche und sieht ihm beim Regenbogenfahne-Schwenken zu. Film ab!

