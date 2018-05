GÖTTINGEN: Lesben, hört die Signale!

Das „LesbenFrühlingsTreffen“ (LFT) findet vom 18. – 21. Mai erstmals in Göttingen statt. Bereits seit 1974 gibt es das LFT jährlich, jedes Jahr in einer anderen Stadt.

Foto: Jess Foami / CC0 / Public Domain Lesbisch

In Göttingen knüpfen die Veranstalterinnen an eine lokale Tradition an. Schon früh war die FrauenLesbenbewegung in der Stadt aktiv: Vor 46 Jahren wurden hier die ersten Frauenaktionsgruppen gegründet. Vor 35 Jahren fand die erste Göttinger Lesbenwoche statt.

Zum LFT werden mehrere hundert Lesben aus Göttingen, Deutschland und der ganzen Welt erwartet. Auf dem Programm stehen mehr als 60 Workshops, Vorträge, Lesungen, Filme und Konzerte Vergnügen, Genießen, Lachen, Diskutieren und Reflektieren zu Themen zwischen Politik, lesbisch-feministischen Fragestellungen bis Sport/Bewegung/Tanz und Clownerie. Höhepunkte sind unter anderem ein mit Ulrike Janz, Dr. Christiane Klapeer, Dr. Inge Kleine und Stephanie Kuhnen besetztes Podium zum Thema „Miteinander reden: Lesben zwischen Autonomie , Queer* und Backlash, oder: Brauchen wir eine neue - feministische- Lesbenbewegung und wenn ja: welche?“ und die Ausstellung lesbischer Künstlerinnen „Was uns bewegt“.

Eine bunte und laute Demonstration am Samstag Nachmittag durch die Göttinger Innenstadt sorgt für lesbische Sichtbarkeit und fordert „Die Würde der Lesbe ist unantastbar!“

Das LFT setzt auf Solidarität: Alle Kosten werden durch alle geteilt. Der Eintrittspreis für drei Tage ist im Mittel mit 80 Euro inkl. Verpflegung kalkuliert, jede zahlt nach Selbsteinschätzung. Am Geld soll eine Teilnahme nicht scheitern.

www.lft2018.de