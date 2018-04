Globaler Aktionstag für Tschetschnien in Berlin

Am 7. April gehen Menschen überall auf der Welt (Brasilia, London, Mexico City, Rom, New York City, Stockholm etc.) auf die Straße, um diejenigen zu ehren, die vor einem Jahr von uns gegangen sind. Auch in Berlin wird den #chechnya100 gedacht.

× Erweitern Foto: Facebook/Florian Filzinger Florian Filtzinger Mitveranstalter Florian Filtzinger, der beim Berliner CSD e.V. die Projekte Barrierefreiheit und „Soul of Stonewall"-Awards betreut, demonstrierte bereits im vergangenen Jahr öffentlichkeitswirksam vor dem Bundeskanzleramt. facebook.com/florian.filtzinger

Die Veranstalter zur Aktion, die an die vor einem Jahr aus Tschetschenien bekannt gewordene Verfolgung und Verschleppung Homo- und Transsexueller erinnern wollen in einer Mitteilung: „Berlin war mit Demonstrationen und Mahnwachen aktiv, wir haben Bundeskanzlerin Merkel dazu gebracht die Missstände Putin gegenüber anzumahnen. Das reicht jedoch nicht! Es gibt weiterhin KEINE Besserung, keine Aufklärung und keine Gerechtigkeit. FOLTER, VERFOLGUNG und willkürliche Verhaftungen sind weiterhin allgegenwärtig. Kommt mit uns auf die Straße, GEKLEIDET IN ROT aus Solidarität mit unseren Schwestern und Brüdern in Tschetschenien. Bringt eure Regenbogen- & Transpride Flaggen mit!

7.4., Unter den Linden - gegenüber der Russischen Botschaft, Berlin, 16 Uhr bis 17:30 Uhr, Veranstaltung auf Facebook

Noch immer: #chechnya100

Die Berliner Veranstaltung wird getragen von:

All Out

Quarteera

Aktionsbündnis gegen Homophobie

Queeramnesty Berlin

Ralph Ehrlich

Florian Filtzinger