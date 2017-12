Fest der Liebe mit Ricky Martin und Jwan Yosef

Bei Ricky Martin fallen Heiligabend und der eigene Geburtstag auf den gleichen Tag. Sein Verlobter Jwan Yosef postete zum Doppelfest einen sexy Liebesgruß an seinen „wundervollen Mann“. Dem Netz gefällt's. Herzlichen Glückwunsch!

× Erweitern Foto: instagram.com/jwanyosef Ricky Martin und Jwan Yosef Dieses Foto postete Jwan Yosef am 24. Dezember bei Instagram und kommentierte: „Ich wünsche meinem wundervollen Mann den glücklichsten Geburtstag. Ich liebe dich mehr als Worte sagen können.“

Entertainer Ricky Martin und der in London lebende Künstler Jwan Yosef gaben ihre Beziehung im April 2016 offiziell bekannt. Seitdem punktet besonders Yosef immer mal wieder mit niedlichen Pärchenfotos bei Instagram (ein paar Highlights gibt's weiter unten). Zu Martins 46. Geburtstag am 24. Dezember postete Yosef von Puerto Rico aus das oben zu sehende Sonnenbade-Motiv – inklusive der Botschaft, dass er seinen Mann mehr liebt als Worte beschreiben können. Das gefiel Ricky offenbar. Er veröffentlichte das Bild wenig später auf seiner eigenen Instagram-Seite und schaffte damit den meistgelikten Post seit einer Pride-Botschaft vom Juni, die ihn mit seinen beiden Söhnen zeigte. Angesichts des aktuellen Liebesgrußes wird in Fanforen schon gemunkelt, ob Martin und Yosef auf Hochzeitskurs sind. Die beiden gaben im November 2016 ihre Verlobung bekannt, äußerten im Frühjahr aber, dass es bislang keine konkreten Hochzeitspläne gäbe.

× 🤽🏼‍♂️🤽🏼‍♂️ Ein Beitrag geteilt von Jwan Yosef (@jwanyosef) am Okt 26, 2017 um 2:57 PDT Ricky Jwan 1

× Hello stellar date🌻 @gqstyle #Amazingspaces #lautner Ein Beitrag geteilt von Jwan Yosef (@jwanyosef) am Nov 3, 2017 um 2:11 PDT Ricky Jwan 2

× Seville owning these tiles 🖖🏼 Ein Beitrag geteilt von Jwan Yosef (@jwanyosef) am Mai 27, 2017 um 11:59 PDT Ricky Jwan 4

× Love and Light ☀️ Ein Beitrag geteilt von Jwan Yosef (@jwanyosef) am Dez 31, 2016 um 9:04 PST Ricky Jwan 6