Bi, asexuell oder schwul? Fans fiebern Shatterstar in „Deadpool 2“ entgegen

Zum Kinostart von „Deadpool 2“ fragen sich Comic-Fans vor allem eines: Wird der erste Auftritt von X-Factor-Mutant Shatterstar dessen homosexuelle Vorlieben thematisieren? Es ist unwahrscheinlich. Aber dank Shatterstar-Darsteller Lewis Tan dürfte die Figur auf jeden Fall zum Hingucker werden.

× Erweitern Foto: instagram.com/lewistanofficial Shatterstar Shatterstar-Darsteller Lewis Tan verriet bei Instagram, dass er schon als Kind mit X-Men-Figuren Comics nachgespielt habe. Ob Shatterstars homosexuelle Abenteuer dazugehörten, verriet er nicht.

Es ging ein Raunen durch die Community der Marvel-Fans, als im Jahr 2009 in Band 45 der X-Factor-Reihe auf einmal ein Kuss zwischen Superhelden Shatterstar und Rictor zu Buche schlug. Ebenso laut war das Raunen, als im März 2018 herauskam, dass Shatterstar das Figurenarsenal des für Mai geplanten Deadpool-Sequels ergänzen würde. Die logische nächste Frage war: Wird die Figur im Film bi, asexuell oder schwul sein?

Am 17. Mai wird das Geheimnis gelüftet. Dann startet Deadpool 2 weltweit im Kino und die Frage, ob Shatterstar Männer, Frauen oder beides küsst, wird beantwortet. Gegen einen schwulen Kuss spricht: Rictor spielt in dem Film nicht mit. Außerdem scheint die Rolle von Shatterstar sehr klein zu sein. In den Trailern taucht er kaum auf. Außerdem haben sich die neuen Superheldenfilme bisher nie durch einen progressiven Umgang mit LGBTIQ*-Charakteren ausgezeichnet. Es ist also zu erwarten, dass sich die Macher des Films auf die Vorgabe von Comic-Zeichner Fabian Nicieza berufen, der 2016 über Shatterstar sagte: „In meiner letzten Ausgabe, hab ich relativ klar gemacht, dass Shatterstar eigentlich gar kein richtiges Verständnis von Sexualität hat – egal ob homo oder hetero –, sondern, dass er erst mal die menschliche Natur erforschen muss, bevor er sich auf eine sexuelle Identität festlegt.“ Demnach ist Shatterstar offen für alles. Für seinen Darsteller im Film (das sexy Martial-Arts-Kraftpaket Lewis Tan) gilt das ebenfalls. Also Daumen drücken! Und wenn's schiefläuft, bleibt uns ja immer noch der Titelsong von Celine-Dion (blu berichtete).

× In X-Factor (volume 3) #45 (August 2009), Shatterstar & Rictor shared their first published kiss. @Marvel history #LGBT pic.twitter.com/U96l5q8l — Nerd Alerts! (@TalkNerdyToUs) 3. September 2012 Shatterstar comic kiss In der Szene der Comic-Nerds sorgte Shatterstars erster schwuler Kuss aus dem Jahr 2009 viel Aufsehen.

× Ugh Shatterstar just shattered my hymen https://t.co/CwiM4nStxR — PoxinSocks (@sickeningpox) 6. Mai 2018 Shatterstar react Der schwule Twitterer Stefan Garcia witzelte nach den Schlagzeilen über den neuen „bisexuellen, polyamourösen Superheld“ aufgeregt: „Shatterstar hat gerade meine Ehe zerstört.“

× If shatterstar isn’t gay in deadpool 2 I’m rioting this is blatant gay erasure — Tom saw IW (spoilers) (@TimDraks) 9. Mai 2018 Shatterstar Gay „Avengers“-Fan Tom saw IV bereitet sich schon mal auf den Aufstand vor: Er würde ein Verschweigen von Shatterstars homosexuellen Vorlieben als „eklatanten Fall von schwulem Rausschneiden“ empfinden.

× Thanks @huffpost for this trending article, let’s end these false stereotypes and build a stronger foundation for the next generation. 📸 @michaelblankphotography #intothebadlands Link in comments. Ein Beitrag geteilt von LEWIS TAN (@lewistanofficial) am Nov 24, 2017 um 3:06 PST Lewis Tan In der Huffington Post plädierte Lewis Tan im November gegen falsche Stereotypisierungen und für eine selbstbewusste Jugend. An ihm würde eine schwule Bettszene sicher nicht scheitern.