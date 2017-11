Die Dezemberausgaben – Jetzt digital erhältlich

Besonders in der dunklen, immer noch nasskalten Jahreszeit sehnt man sich nach dem Austausch mit Freunden und Familie, freut sich, wenn man anderen eine Freude machen kann, hat Lust auf Kultur und Gemeinsamkeit – und Zweisamkeit.

Weihnachten

In den Dezemberausgaben findest du eine kleine und feine Auswahl von Dingen und Möglichkeiten, um dich und dein Umfeld fröhlich zu machen. Egal ob Kalender, CDs, Bücher oder DVDs: Wir haben Schönes – nicht nur fürs Fest – zusammengestellt. Und TV-Stern Lukas Sauer ließ sich auch nicht lange bitten, uns seinen Geschenktipp zu verraten. Was das ist, erfährst du in unserem mehrseitigen weihnachtsglitzrigen Special.

Wir wünschen dir und deinen Lieben eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest uuund einen guten Rutsch in ein tolles 2018!

Deine blu Mediengruppe