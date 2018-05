CSD Berlin: Elf Forderungen

×

Wir fordern die Umsetzung der normkritischen Gender-, Körper- und Sexualpädagogik an allen Bildungseinrichtungen!

Dr. Birgit Bosold und Heiner Schulze, Vorstände Schwules Museum Berlin:

„Seit über 30 Jahren queert das Schwule Museum (SMU) die Museumswelt – als Pionier_in in Sachen Normkritik in Kultur und Geschichte unterstützen wir die Forderung des CSD, dass Bildungseinrichtungen ihre Angebote in Bezug auf Gender und Sexualität reflektieren und modernisieren müssen. Mit Bildungseinrichtungen sind ausdrücklich auch Museen mit ihren Sammlungen, Ausstellungen und ihrer Vermittlungsarbeit gemeint, die viel zu oft (nach wie vor) queere Geschichte_n unsichtbar machen. Das muss sich ändern. Queere Menschen haben ein Recht darauf, dass ihr Erbe selbstverständlich repräsentiert wird und damit Vorbilder und Rollenmodelle überall, auch im Alltag, präsent sind: im Kindergarten, in der Schule, in den Medien und in großen oder kleinen Museen. Ohne Gleichberechtigung in Kultur, Erinnerungspolitik und Bildung bleibt die rechtliche Emanzipation gesamtgesellschaftlich ein uneingelöstes Versprechen.“