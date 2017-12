Berlin wird PrEP für Geringverdiener bezahlen

×

PrEP in Lonodn

Die HIV-Neudiagnosen an der größten Sexual Health Klinik „56 Dean Street“ in London sind seit November 2015 um 80% zurückgegangen – bei gleichbleibender Anzahl von Tests (gelbe Linie). In Großbritannien wird die PrEP durch günstige Generikaimporte aus Indien seit 2015 im großen Stil angewendet.