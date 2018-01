„Ich bin ein schwuler Fußballer“ - BBC-Richie macht Mut mit Coming-out

Mit einem Coming-out in der Kabine seines Fußballvereins will BBC-Moderator Richie Anderson mit gutem Beispiel vorangehen. Für seine Ehrlichkeit erntete er nicht nur von seinen Kicker-Kollegen Applaus, sondern auch von britischen Fernsehzuschauern.

Foto: facebook.com/oneandonlyrichieanderson Richie Anderson BBC Als Spieler und Zuschauer fühlt sich Richie Anderson in Stadien schon lange heimisch. Künftig will er es auch als Schwuler tun.

Richie Anderson hat seine eigene Radioshow bei BBC WM 95.6 und ist als Fernsehmoderator für „The One Show“ und „BBC Children in Need“ im Einsatz. Mit anderen Worten: Der Brite ist eine facettenreiche Medienfigur. Was er allerdings noch nie öffentlich verhandelt hat, ist seine Homosexualität. Bis jetzt. Für eine „The One Show“-Doku ließ Anderson sich von einem Kamerateam beim Fußball-Match mit seiner Amateurmannschaft begleiten. Was seine Teamkollegen nicht wussten: Richie hatte von vornherein geplant, sich nach dem Spiel vor ihnen als schwul zu outen. Was er dann auch tat. Bei laufender Kamera. Anderson bereitete das Coming-out mit den Worten vor: „Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist Homophobie im Fußball. Und der Grund, warum sie mir am Herzen liegt, ist: Ich bin ein schwuler Fußballer.“

Nach einem kurzen verdutzten Schweigen reagiert die Mannschaft mit Applaus. Es werden Hände geschüttelt und „Gut gemacht, Richie“-Aussagen getätigt. Der Mitschnitt wurde am Montag in „The One Show“ ausgestrahlt und anschließend diskutiert. Kollegen und Zuschauer reagierten vorwiegend positiv. Am Ende des Clips bringt Richie den Anlass für das öffentliche Coming-out auf den Punkt: „Die Hauptsache, warum ich das gemacht habe, ist: Leute, die das hier sehen und im gleichen Boot sitzen, in dem ich bisher saß, denken sich jetzt vielleicht: Wisst ihr was, was der kann, kann ich schon lange.“

'It's time to tell my team-mates I'm gay'. We're really proud of our presenter @richie_anderson who appeared on the One Show last night. Watch the full film about homophobia in grass roots football here https://t.co/JXex5cDdCc pic.twitter.com/H3itc5rMj7 — BBC WM 95.6 (@bbcwm) 23. Januar 2018 Richie Anderson BBC Coming-out Dieses Video macht nicht nur das Radio-Team der BBC „sehr stolz". Auch die Fußballkollegen von Richie Anderson klatschen nach dem Coming-out des Kollegen.