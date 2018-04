Adele traut ihre besten schwulen Freunde

Drei Monate nachdem der britische Comedian Alan Carr in Los Angeles seinen Mann Paul Drayton geheiratet hat, lässt Adele die Katze aus dem Sack. Sie hat bei der Hochzeit ihrer zwei besten Freunde nicht nur gesungen, sie hat das komplette Fest geplant.

× Erweitern Foto: instagram.com/adele Adele 2018 Weiße Rosen in L.A. – Dieses Foto postete Adele am Dienstag von ihrem Hochzeits-Outfit bei Instagram. Ihr Kommentar: „Jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist: Ich habe im Januar zwei meiner besten Freunde getraut. Ihr kennt mich. Mir ist jede Ausrede recht, um mich aufzudonnern.“

Adele benutzt ihren Instagram-Account nicht besonders häufig, aber wenn sie es tut, ist es meist ein Hingucker. So auch diesmal. In ihrem ersten Post seit Januar präsentiert die Sängerin ein Bild, das sie vor einem Meer von weißen Rosen in einer Art Priestergewand zeigt. Den Grund für den Aufzug erklärt der Kommentar: „Ich habe im Januar zwei meiner besten Freunde getraut.“ Eine Verlinkung zu Comedian Alan Carr verrät, dass es sich bei den besten Freunden um Carr und seinen Mann, den Komponisten Paul Drayton, handelt.

Carr und Drayton sind seit zehn Jahren ein Paar, hatten ihre Hochzeit aber mit höchster Diskretion behandelt. Erst nach einem Instagram-Post vom 19. Januar aus Mexiko waren Klatschblätter auf den Trichter gekommen, dass es sich bei dem Bild um das Finale der Flitterwochen handelte. Später war herausgekommen, dass nur vier Gäste bei der Hochzeit anwesend waren, darunter Adele, die ein Hochzeitslied gesungen habe. Aber das war nur die halbe Wahrheit. Jüngste Schlagzeilen wissen, dass die 29-Jährige nicht nur gesungen, sondern das komplette Fest geplant hat. Sie habe selbst darum gebeten, ihren schwulen Kumpels diesen Freundschaftsdienst erweisen zu dürfen. Ihr Rosen-Post ist eine Reaktion auf die jüngsten Meldungen. Er wurde innerhalb von 16 Stunden über 2 Millionen Mal geliked.