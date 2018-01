Ein Statement, das die Welt ins Wanken brachte – 10 Jahre EKAF

Am 30. Januar 2008 veränderte das sogenannte EKAF-Statement so ziemlich alles, was man vorher über HIV wusste und dachte. Die „Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen“ verkündete, dass HIV-Positive unter Therapie das Virus nicht mehr weitergeben können.

× Erweitern FOTO: GEMEINFREI Love Muskel Tattoo

Vorausgesetzt, ein HIV-Positiver ist in seiner Therapie über sechs Monate bei den Untersuchungen unter der sogenannten Nachweisgrenze, gilt er danach als nicht mehr infektiös. Das bedeutet, er KANN das HI-Virus nicht mehr übertragen. Er kann also mit seinem Partner ohne Kondom Sex haben, ohne ein Risiko, ihn anzustecken. Das war eine Revolution, die aber fast zehn Jahre gebraucht hat, um sich nach vielen weiteren bestätigenden Studien in der Kommunikation über Prävention und Safer Sex durchzusetzen – noch heute ist die Tatsache für viele eine Unbekannte. Anlässlich des 10. Jahrestages des EKAF-Statements ist in Berlin eine Kundgebung geplant.

„Wir wollen gemeinsam Luftballons mit Kondomen und Botschaften steigen lassen. Die Kondome, im fast wahrsten Sinne des Wortes, in die Luft „schießen“, kündigen die Veranstalter, Aktivisten von pro plus, an.

3.2., Brandenburger Tor, Berlin

Ablauf:

1 Uhr: Treffen / Vorbereitung der Luftballons und der Botschaften

11:30 Uhr: Ansprache und Start der Luftballons

12 Uhr: Ende der Veranstaltung

Alle Infos hier!