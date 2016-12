Clinton hatte fast 3 Mio. Stimmen mehr als Trump

Nachdem endlich in allen 50 Staaten nach der letzten Präsidentschaftswahl ausgezählt wurden steht fest, dass Hillary Clinton drei Millionen Stimmen mehr erhielt als der künftige US-Präsident als Donald Trump.

Trotz einer vernichtenden Niederlage in der Volksabstimmung von mehreren Prozentpunkten war der republikanische Milliardär Donald Trump dank des US-Wahlsystems der Überraschungssieger in der US-Wahl im vergangenen Monat. Trump konnte eine Reihe von hauchdünnen Siegen in zahlreichen Swing-States erzielen, obwohl er in einigen dieser Staaten sogar gegen Clinton verlor, wird er trotz seines geringeren Anteils an eigentlichen Wählerstimmen durch die Wahlmänner-Stimme im Januar zum Präsident der USA vereidigt.

Die Stimmzählung wurde nun in allen 50 Staaten abgeschlossen, und das offizielle Endergebnis zeigt die schockierende Skala der Gegensätze. Der künftige Präsident Trump erhielt mit 62,979,636 Stimmen 46,1% in der Volksabstimmung. Die demokratische Kandidaten Hillary Clinton liegt mit 65.844.610 Stimmen und 48,2% inzwischen mehr als zwei ganze Prozentpunkte vor Trump. Insgesamt erhielt Clinton 2.864.974 Stimmen mehr als der gewählte Präsident Trump.

Die Lücke ist mehr als fünfmal größer als die in der Volksabstimmung bei der Wahl 2000, als Vizepräsident Al Gore 543.895 mehr Stimmen erhielt als George W. Bush. Clinton bekam sogar fast die gleiche Anzahl an Stimmen, die Präsident Obama im Jahr 2012, als er 65.915.795 Stimmen erhielt. Aber auch das ändert nun nichts mehr daran, dass Trump in den nächsten vier Jahren die USA regieren wird. Am Dienstag wurde er von den Wahlmännern offiziell gewählt. Erstaunlicherweise stimmten fünf ihrer eigenen Wahlmänner nicht wie vorgesehen für Clinton. Gegen Trump rebellieren nur zwei Vertreter im Wahlmännergremium.

Trump hat sich verpflichtet, mit dem 'First Amendment Defense Act' ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das Anti-LGBT-Diskriminierung aus Gründen der Religion ermöglichen würde.

Der künftige Vizepräsident Mike Pence hat den Plan zum Abbau von Barack Obamas Anti-Diskriminierungsschutz für LGBTs bestätigt. Geschehen soll dies, sobald Trump die Stellen am obersten Gerichtshof wie erwartet besetzt, und eine Mehrheit gegen LGBT-Gleichheit zustande kommt.