„Bus des Hasses" mit „Hedwig and the angry bitches" auf Deutschland-Tour

Sie ist die von euch allen verdient ausgezeichnete #MissHomophobia. Und sie ist auf Deutschland-Tour! ENOUGH is ENOUGH! OPEN YOUR MOUTH! (EiE) präsentiert die Tour von „Hedwig von Beverfoerde and the angry bitches" und braucht eure Mithilfe!

Mit einer Fotokampagne wollen die Macher von EiE versuchen, die tatsächliche Route des sogenannten „Bus der Meinungsfreiheit" der Homohasser der sogenannten „Demo für alle" herausfinden. Was machen die rechtsklerikalen Hetzer gegen Transgender, Transsexuelle, die Ehe für alle und Schulaufklärung, wenn sie nicht gerade an den prominent beworbenen Plätzen stehen. Was passiert auf den Markplätzen kleiner Dörfer?

Also: HIER KLICKEN HIER KLICKEN HIER KLICKEN und ein Foto machen, wenn Hedwig zu euch kommt! Postet das Foto mit dem Hashtag #EheBleibtEhe in eure Facebook-Timeline und ladet eure Freund*innen ein!

Per Geotagging Hedwig folgen

EiE begründen die Aktion so:

„Die bekannt gegebenen Städte sind nur ein Teil der Hetzkampagne gegen LGBTI*. Du kannst auch unser Bild http://bit.ly/Miss-Homophobia-Hass-Bus mit dem Hashtag #EheBleibtEhe auf deiner Timeline teilen. Wenn Du einen Ort dazu markierst, wissen wir, wo Hedwig and the angry bitches gerade langfahren. Wir sagen ganz klar: Hass ist keine Meinung! Durch eure Mithilfe verfolgen wir den Bus und lassen ihn erst gar nicht anhalten! +++ Die große ENOUGH is ENOUGH - OPEN YOUR MOUTH-Online-Aktion gegen den "Hassbus" startet JETZT!"

Außerdem sucht EiE findige Programmierer, die vielleicht schnell in der Lage sind, die Route des Busses anhand der Geotagging-Daten der Fotos in Google-Maps einzupflegen und sichtbar zu machen. Meldet euch per Facebookmessenger direkt bei EiE!