Einstimmig • Rehabilitierung der (meisten) 175er ist beschlossen

Gestern Abend war es soweit: Der Bundestag verabschiedete das hart umkämpfte Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung der durch den § 175 StGB verurteilten Homosexuellen. Einstimmig. Die Parlamentarier freuten sich und schossen gegen Kritiker.

Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) sieht mit dem Gesetz ihre Kernforderungen erfüllt. Zehntausende werden posthum freigesprochen. Die etwa 50.000 Urteile werden aufgehoben und die nunmehr älteren schwulen Männer werden entschädigt.

Georg Härpfer, BISS-Vorstand:

„Der Bundestag erkennt heute an, dass Schwule in der Bundesrepublik und in der DDR rechtsstaatswidrig verfolgt wurden. Ein dunkles Kapitel bundesdeutscher Geschichte geht somit zu Ende. Wir sind keine ‚175er‘ mehr!“