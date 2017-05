Brutaler Überfall in München – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 12. auf den 13 Mai ist es in München zu einem brutalen homophoben Übergriff gekommen, bei dem ein junger Mann schwer an Kopf und Gesicht verletzt worden ist. Es werden Zeugen gesucht.

Über Facebook bitten Freunde des Opfers darum, dass sich eventuelle Zeugen melden, die die Täter vielleicht bei der Tat oder bei davor erfolgten homophoben Beleidigungen vor dem Schwulenzentrum SUB gesehen haben. Wir dokumentieren den Aufruf:

„In der vergangenen Nacht 12/13.Mai gegen 1 Uhr ist ein Freund an der Ecke Müllerstr. / Theklarstr. gleich beim Prosecco von einer Gruppe junger Männer (3)brutal zusammengeschlagen worden und erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und im Gesicht!Die Gruppe fiel vorher schon vor dem SUB durch homophobe Beleidigungen auf und belästigte dort diverse andere Gäste! Offensichtlich waren sie darauf aus homophobe Randale zu begehen!Da es sich hierbei um schwerste Körperverletzung handelt suchen wir Gäste/Passanten, die sich zur Tatzeit in der Nähe aufhielten und eventuell Aussagen tätigen oder vielleicht sogar Handyvideos/-Bilder zur Verfügung stellen können, die zur Ergreifung der Täter führen! BITTE DIESEN BEITRAG FLEISSIG TEILEN! Vielen Dank!"