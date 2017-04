Brutale homophobe Attacke: Niederländische Parlamentarier reagieren unglaublich

Am Wochenende ist ein schwules Pärchen in Arnheim in den Niederlanden brutal zusammengeschlagen worden, weil es Händchen hielt. Ein Opfer verlor vier Zähne. Dem Aufruf einer Journalistin folgend, ließen sich Parlamentarier vor der 1. Sitzung des neu gewählten Parlaments händchenhaltend filmen.

× Erweitern Jasper und sein Freund Ronny auf dem Facebookprofil von Ronnie Sewratan-Vernes

Mit einem Bolzenschneider sollen Jasper und Ronny auf einer Brücke auf dem Nachhauseweg von einer Party von mehreren Jugendlichen traktiert worden sein. Die Täter wurden von den Opfern als "marokkanisch aussehend" (A.d.R.: Wir wissen nicht, wie so jemand aussieht, möchten aber auch nicht in den Verdacht geraten, für viele Besorgte so wichtige Nichtinformation vorzuenthalten) beschriebenen. Die Polizei hat Medienberichten nach zwei Verdächtige, einen 14-Jährigen aus Arnheim und einen 20-Jährigen aus Gennep, festgenommen.

Niederländische queere Aktivisten fordern die Regierung auf, gegen die anscheinend ansteigende antischwule Gewalt vorzugehen. Insgesamt ist das Klima gegenüber LGBTI*Q in den Niederlanden allerdings in den letzten zehn Jahren weiter besser geworden. 2006 waren noch 15 Prozent der Bevölkerung negativ gegenüber Homosexuellen eingestellt, 2016 waren es nur noch 7 Prozent.

Das wünschen wir uns von unserer Regierung

× Erweitern Foto: Screenshot ZDF

Bei der heutigen konstituierenden Sitzung des neugewählten niederländischen Parlaments folgten Abgeordnete der Partei D66 der Aufforderung einer Journalistin durch Händchenhalten ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Auch Regierungschef Rutte verurteilte die Attacken aufs Schärfste.

# allemannenhandinhand trendet auf Twitter

Neben dem Parteivorsitzenden der D66 folgten Menschen weltwiet in den sozialen Netzwerken der Solidaritätsaktion #allemannenhandinhand.

× Male colleagues of @NLatUN walking hand in hand in New York protesting against violence directed at LGBTI #allemannenhandinhand pic.twitter.com/AYThVsymep — Lise Gregoire (@LiseGvH) 3. April 2017

× Celebs hold hands to support gay couple beaten for showing affection in public https://t.co/MeauxJs81R #allemannenhandinhand pic.twitter.com/DBNtRhZXtb — GSN (@gaystarnews) 3. April 2017