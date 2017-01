Brasilien: Mutter tötet ihren schwulen Sohn

Im Dezember wurde in einer Stadt in der Region Sao Paolo, der 17-jährige schwule Itaberli Lozano von seiner eigenen Mutter, Tatiana Lozano Periera, mit der Hilfe von zwei Teenagern getötet. Sie und ihr Ehemann, Itaberlis Stiefvater, wickelten den Körper in ein Tuch, verbrannten die Leiche des Teenager in ein Zuckerrohrfeld und vergruben ihn anschließend.

Sowohl die Mutter als auch ihr Mann wurden verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Die beiden Teenager, die Tatiana angeheuert hatte, Victor Roberto da Silva, (19) und Miller da Silva Barissa (17) sollen dabei geholfen haben und wurden letzte Woche ebenfalls verhaftet. Die 32-jährige Mutter behauptete nach dem Verschwinden gegenüber der Familie, dass Lozano drogenabhängig war und immer wieder Männer mit nach Hause brachte. Doch dies hat der Onkel des Teenagers, Dario Rosa, bestritten und erklärte, dass Lozano fleißig und gut erzogen war. Rosa glaubt, dass seine Mutter ihn getötet hat. Neun Tage nach der Vermissten-Meldung wurde ein Körper gefunden der wegen eines Armbades dem Teenager zugeordnet werden konnte.

In ihrer ursprünglichen Aussage bei der Polizei erklärte die Mutter, es sei am 27. Dezember zu einen Streit mit ihrem Sohn gekommen und er wäre zu seinem Onkel und seiner Großmutter gegangen. Am 29. sei er in ihr Haus zurückgekehrt und es sei erneut zu einem Streit gekommen, wobei er ihr, ihrem Mann und ihrem dreijährigen Sohn gedroht habe. Sie habe ihren Sohn dann zum Selbstschutz erstochen. Anschließend habe sie ihren Mann geweckt und mit ihm gemeinsam den Körper begraben. Ihre Geschichte änderte sich dann, als festgestellt wurde, dass Lozano seine Mutter bereits im Dezember bei den lokalen Behörden angezeigt hatte. Er schrieb am 26. Dezember auf Facebook, dass seine Mutter mehrere Männer angeheuert hat, um ihn zu schlagen.

Polizeikommissar Helton Testi Renz sagte: „Wir versuchen uns mit den Indizien ein komplettes Bild zu erstellen. Wir wissen noch nicht, wer zugestochen hat. Aber wir können sagen, dass die vier in Absprachen gehandelt haben, um das Ziel zu erreichen, das Opfer zu töten. " Staatsanwalt Wanderley Baptista geht davon aus. das es sich um ein homophobes Verbrechen handelt. Auch Itaberlis Onkel sagt, dass der Junge wegen seine Sexualität ermordet wurde.