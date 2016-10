Boy George zahlt Beerdigung von Pete Burns

p_burns_b_george

Wie die britische Tageszeitung „The Sun" berichtet, wird Culture-Club-Sänger Boy George (55) die Kosten für die Beerdigung seines langjährgen Freundes und Kollegen Pete Burns tragen, der am 25. Oktober unerwartet an Herzversagen gestorben war. Hierzulande war Burns hauptsächlich als Sänger seiner Band Dead or Alive bekannt, die 1985 mit „You Spin Me Round" ihren größten Hit hatten.

Die Übernahme der Bestattungskosten sei eine großzügige Geste gegenüber Burns' Witwer Michael Simpson und seiner Ex-Frau Lynne Corlett, auf die die Kosten sonst zugekommen wären.

Nach dem Tod von Pete Burns hatte Boy George per Twitter geschrieben „Er war einer unserer großen Exzentriker und so ein großer Bestandteil meines Lebens."

Eine Quelle der Sun berichtet, dass George damit die Belastungen für Burns' Witwer und seine Ex-Frau erleichtern möchte. Es sei sehr traurig, aber Burns starb leider ohne jegliches Vermögen und das Geld für die Beerdigung sei einfach nicht da.

Es wäre sogar schon diskutiert worden, eine Crowdfunding-Seite einzurichten um das Geld aufzubringen, womit man aber nicht sehr glücklich gewesen sei, weil es Pete eines Teils seiner Würde beraubt hätte.

Als George davon erfuhr, soll er sofort abgeboten haben, die Kosten zu übernehmen. Lynne und Michael hätten gerade genug am Hals und er freue sich, ihnen wenigsten diese Sorge abnehmen zu können.

Es sei irgendwie passend (und wie wir finden, sehr rührend) dass eine Legende der 80er-Jahre einer anderen so die letzte Ehre erweise.

Quelle: GayStarNews