Mit U2, Neil Patrick Harris oder Channing Tatum feiern?

Wenn du mindestens 10 US-Dollar an Bonos Wohltätigkeitsorganisation (RED) spendest, hast du die Möglichkeit einige coole Gewinne abzuräumen. Darunter wäre zum Beispiel eine Teatime mit dem Sänger und Julia Roberts, ein privates Konzert von U2 oder eine Party in Las Vegas mit dem Magic Mike-Star Channing Tatum zu gewinnen.

Das sind drei der Erlebnisse die Spender gewinnen können wenn sie Geld an (RED) spenden welches dann für den Kampf gegen AIDS eingesetzt wird. Die Kampagne mit dem Titel „(RED) SHOPATHAN" läuft bereits zum zweiten Mal und startete am Dienstag, eine Woche vor dem Welt-AIDS-Tag der am 1. Dezember stattfindet.

„Es ist ein Kampf um die Finanzierung. Es ist wie ein Straßenkampf, und wir müssen immer wieder darum kämpfen das Thema in den Nachrichten zu halten, sonst erhalten die Menschen die notwendigen Medikamente nicht. So einfach ist das," sagte Bono in einem Interview mit Associated Press letzte Woche.

Andere Erlebnisse die nach einer Spende auf Omaze.com/RED gewonnen werden können, sind eine Nacht mit Neil Patrick Harris, Tickets für „Hamilton" am Broadway mit Backstage-Zugang und eine „Meet and Greet" mit Show-Star Javier Munoz. Weiter warten ein Snapchat- und Jet-Ski-Abenteuer mit DJ Khaled und ein Studio-Hangout mit Liam Payne von One Direction. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 18. Januar 2017.

Am Dienstagabend war der Beginn der Kampagne bei „Jimmy Kimmel Live!" zu sehen, wo Bono, The Killers, Herbie Hancock, DJ Khaled und Halsey auftraten. Auch Julia Roberts, Channing Tatum, Neil Patrick Harris und Kristen Bell waren dabei. Gastgeber war Neil Patrick Harris, der bereits die Oscars 2015 in Los Angeles moderierte.

„Wenn du Menschen mit Aids nicht hilfst, kommst du in die Hölle. Wenn das alleine nicht Grund genug ist, zu helfen. Ich meine, denk einfach nur an dich selbst." Jimmy Kimmel

Dieses Jahr feiert (RED) 10-jähriges Jubiläum. „Bisher wurden mehr als 360 Millionen US-Dollar gespendet und über 70 Millionen Menschen konnte durch HIV-Tests, Prävention, Beratung und andere Angebote geholfen werden," so Bono. „Das ist die größte Sache in meinem Leben." Wir können ihm da nur zustimmen.

