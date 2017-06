Homoehe ⚣⚢ Eine Frage und ihre Folgen – blu Mitarbeiter fragt, Merkel kippt

Deutschland wird aller Voraussicht nach noch in dieser Woche entscheiden, die Ehe für homosexuelle Paare zu öffnen. Seit dem Parteitag der Grünen wuchs der Druck auf die Regierung, gestern Abend stellte dann blu Mitarbeiter UIli Köppe eine folgenschwere Frage.

× Erweitern Foro: Privat Ulli Köppe

Es war eine Veranstaltung der Frauenzeitschrift „Brigitte", auf der Merkel zwei Stunden über ihre Regierungsarbeit berichtete und zum Schluss Fragen beantwortet. Ulli Köppe, Verantwortlicher für die Eventagentur unseres Verlagshauses, die unter anderem viele CSD-Wagen organisiert, fragte:

„Wann darf ich meinen Freund Ehemann nennen, wenn ich ihn denn heiraten möchte.“

Die Antwort auf diese Frage sorgte für ein politisches Erdbeben, welches wohl dazu führen wird, dass der Bundestag entgegen aller Vorzeichen doch noch in dieser Woche über die Ehe für alle abstimmt. Und sie damit allen Prognosen nach auch einführt.

Du hast dich als Merkel-Fan bezeichnet?

Ich bin ein Bewunderer und stimme mit ihr in vielen Themenbereichen, wie Europabegeisterung und vor allem ihrem Demokratie- und Diplomatieverständnis überein. Außerdem hat sie mich in den anderthalb Stunden vorher mit ihren Aussagen zu verschiedensten Themen begeistert. Sie wirkt sehr nahbar und menschlich, auch wenn sie durch und durch Politikerin ist und genau weiß, was sie sagt.

Wie kamst Du auf die Idee, diese Frage zu stellen?

Ich habe mich an ihr Straucheln bei der Adoptionsfrage in der Wahlarena vor vier Jahren erinnert. Der berühmte „Bauchgefühlmoment". Ich hatte das Gefühl, dass seither nie wieder jemand so konkret nachgefragt hat. Da das Thema in den anderen Parteien so aktuell ist und sogar als Koalitionsbedingung in den Wahlprogrammen verankert wird, wollte ich wissen, wie sie mit dieser offenen Frage im Herbst eine Koalition bilden will. Übrigens nicht nur wegen meiner eigenen Partnerschaft, sondern weil ich als Wähler wissen will, woran ich bin.

Hat dich die Antwort überrascht?

Nein. Weil sie dafür bekannt ist, dass sie sich über Dinge Gedanken macht – manchmal vielleicht zu lange – und Entwicklungs- und Lernprozesse für sich zulässt.

Bist du dir bewusst, was du damit ausgelöst hast?

Es hat mich überrascht, dass alle anderen wichtigen Themen, die sie gestern Abend ihm Rahmen der „Brigitte“-Veranstaltung angesprochen hat – allen voran Frauenrechte oder Integration – keine Beachtung in den Medien finden, sondern nur dieses Thema, welches mir natürlich aber auch sehr am Herzen liegt.