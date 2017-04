Tschetscheniens Präsident: Ich werde die schwule Community bis zum Beginn des Ramadan vernichten

Neue schockierende Nachrichten aus Tschetschenien. In einer Parlamentsbefragung zitierte der stellvertretende Außenminister Großbritanniens Tschetscheniens Präsident Ramzan Kadyrov. Dieser wolle die Gaycommunity bis zum Beginn des Ramadans vernichten.

× Erweitern Foto: Kreml Wladimir Putin und Ramza Kadyrov Der Tschetschenische Präsident Ramza Kadyrov bei einem Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Kadyrov herrscht mit einem Terrorregime und tatkräftiger finanzieller und materieller Unterstützung des Kremls.

Sir Alan Duncan ist selber schwul und stand dem britischen Parlament Rede und Antwort zur Verfolgung Schwuler in der autonomen russischen Teilrepublik Tschetschenien. Er sagte, dass sich Menschenrechtsgruppen inzwischen sicher seien, dass die Verfolgung und die Morde an Homosexuellen vom Präsidenten Ramzan Kadyrov selbst gesteuert würden.

Sir Duncan: “Quellen berichten, dass er die (LGBTIQ*) Community bis zum Beginn des Ramadan vernichten will."

Laut dem britischen Onlinemagazin PinkNews habe das Außenministerium die Aussagen bestätigt. Kadyrov habe sie demnach in einer russischsprachigen lokalen Sendung von sich gegeben, die der britischen Regierung vorliege. Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt in diesem Jahr am 26. Mai. Sir Duncan sagte, er habe seinen russischen Kollegen Vladimir Titov persönlich auf die barbarischen Aussagen angesprochen und ihn aufgefordert, gegen die Menschenrechtsverletzungen vorzugehen.

Ein Sprecher von Russlands Präsident Putin bekräftigte derweil, dass der Präsident die Informationen für Fakenews halte und dementsprechend kein Handlungsbedarf gesehen werde.