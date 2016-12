Big Data als Rosa Liste?

Berichte aus den USA lassen vermuten, dass der Wahlsieg von Donald Trump auf andere Weise social-media-basiert war, als bislang angenommen. Nicht Fake-Nachrichten oder Bots haben ihm den Weg bereitet, sondern die systematische Anwendung von „Big Data“.

× Erweitern Big Data

Darunter versteht man, vereinfacht ausgedrückt, die unendlich große Datenmenge, die im Netz täglich über das Onlineverhalten der User gewonnen wird. Insbesondere der „Like“-Button von Facebook scheint eines der mächtigsten Instrumente zur Charakterisierung einer Persönlichkeit zu sein. Das Zentrum für Psychometrie an der Cambridge University geht davon aus, dass durch 68 Facebook-Likes mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent vorauszusagen ist, ob der User schwul ist, indem er beispielsweise die Kosmetikmarke MAC gelikt hat. Diesen Datenschatz hat sich Trump offensichtlich zunutze gemacht, um gezielt Wähler anzusprechen, die für seine Botschaften empfänglich waren.

In demokratischen Gesellschaften scheint von Big Data weniger Gefahr auszugehen. Aber was bedeutet es für Schwule oder andere Minderheiten, wenn sie unter repressiveren Bedingungen leicht zu identifizieren sind? Bislang scheint keine der Parteien für das Wahljahr 2017 die Notwendigkeit eines modernen Datenschutzes zu verstehen. Erschwert wird eine Regelung dadurch, dass Daten nicht im Hoheitsgebiet eines Staates verbleiben, sondern weltweit agierenden Konzernen gehören, die sie in der Cloud verbergen. Es muss jedoch dringend eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, die über das „digitale Vergessen“ hinausgeht. Artikel 10 des Grundgesetzes garantiert den Schutz des Brief- und Fernmeldegeheimnisses. Das Abschöpfen von Daten aus einer privaten Interaktion im Netz kommt einem Bruch der grundgesetzlich geschützten Privatsphäre der Kommunikation sehr nahe. Sollten sich die großen Datendiebe im Internet nicht auf ein Verfahren einlassen, bei dem das Nutzerverhalten geschützt bleibt, muss man aktiv über eine Zerschlagung der großen Online-Konzerne wie Google nachdenken.