Berlinwahl2016: AfD bei LGBT*I vor der CDU?

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus könnte es Überraschungen geben. Eine gab es bereits: Bei einer Wahlstudie mit nicht-heterosexuellen Berlinern erhielt die AfD fast doppelt so viele Stimmen wie die CDU. Dennoch zeichnen Studie und aktuelle Aussagen ein anderes Bild.

Foto: Christian Knuth Afd Berlin CSD Zum Berliner CSD platzierte die rechtspopulistische AfD diesen Plakatwagen an der Strecke.

Das Ergebnis der AfD und der CDU sieht in der Gesamtbetrachtung der von der Justus-Liebig-Universität Gießen und Universität Wien gemeinsam mit dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) durchgeführten Online-Umfrage eher positiv aus: Die AfD kam auf nur 7 Prozent, also immerhin nur auf die Hälfte der aktuell prognostizierten 14 Prozent. Die CDU schafft es nicht einmal über die 5-Prozent-Hürde und wurde nur von 4 Prozent der Teilnehmer gewählt. Unter den Befragten gaben 33 Prozent an, Grüne wählen zu wollen, 24 Prozent die LINKE, 17 Prozent SPD, 9 Prozent FDP, 7 Prozent AfD und jeweils 4 Prozent CDU und Piraten.

Wahlstudie Berlinwahl 2016

Trotz Ausschluss von Mehrfachbeteiligungen handelt es sich um eine nicht-repräsentative Stichprobe. Die Studie ist nicht geeignet, Wahlprognosen zu berechnen. Es sind aber solide empirische Angaben zu politischen Präferenzen möglich.Da auf CDU und Piraten jeweils sehr wenige Stimmen entfielen, konnten diese Parteien bei der ausführlichen Auswertung nicht berücksichtigt werden:

Die LGBT*I-Szene Berlins, viele Teile der Politik und sogar Berliner Klubs wie SchwuZ und Berghain nutzten den Endspurt des Wahlkampfes, um einen Schulterschluss gegen die Rückabwicklungstendenzen der liberalen Gesellschaft durch Populisten zu üben.

Mit welchen Mitteln Minderheiten gegeneinander ausgespielt und Ängste geschürt werden, fasst ein Beitrag im österreichischen ORF zusammen: