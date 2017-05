Berlin: Frauen, Kinder und Männer greifen Schwulen an

Die Polizei Berlin meldet wieder einen homophoben Angriff auf einen schwulen Mann. Demnach sei gestern Nachmittag in Neukölln ein Mann homophob beleidigt und angegriffen worden.

Laut Polizeibericht gab der 35-Jährigen an, er sei er gegen 14.50 Uhr auf dem Hermannplatz an der Gruppe, seiner Vermutung nach eine Familie, vorbei gelaufen und sei von den Frauen und Kindern wegen seiner sexuellen Orientierung und wegen eines an einer Halskette getragenen Kreuzes beschimpft und beleidigt worden. Die Männer der Gruppe sollen ihn dann geschlagen und getreten und einen Finger umgeknickt haben.

Passantin hilft

Eine Passantin, die später nicht mehr auffindbar war, habe dann eingegriffen und den Mann in ein Lokal in Sicherheit gebracht, von wo aus die Polizei gerufen worden sie. Die Gruppe konnte dennoch unerkannt flüchten.

Der 35-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.