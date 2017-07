× Erweitern Foto: Public Domain / Kein Copyright Regenbogenfamilien

Der Arbeitskreis Abstammungsrecht des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hat seinen Bericht zur Reform des Abstammungsrechts vorgelegt. Sascha Rewald von der AG Elternschaft der Bundesvereinigung Trans* erklärt dazu:

„Dies ist eine für gebärende trans* Männer und deren Kinder unzumutbare Regelung. Der Arbeitskreis Abstammungsrecht hat damit die Chance vertan, eine Empfehlung auszusprechen, die die rechtliche Diskriminierung von gebärenden Männern beendet und die soziale Situation der betreffenden Familien abbildet und unterstützt.“

Und fügt hinzu: "Die Empfehlung des Arbeitskreises Abstammungsrecht, an ‚erster Elternstelle‘ werde einem Kind immer die Person zugeordnet, die es geboren hat, könnte für gebärende trans* Männer eine Lösung der derzeit unhaltbaren Situation darstellen. Warum im weiteren Text daran festgehalten wird, diese ‚erste Elternstelle‘ müsse unabhängig von der rechtlichen Geschlechtsidentität dieses Elternteils die ‚rechtliche Mutter‘ sein, ist vor diesem Hintergrund völlig unverständlich. Rechtssicherheit für gebärende trans* Männer bedeutet, dass sie rechtlich ohne Wenn und Aber als das anerkannt werden, was sie für ihre Kinder sind: Väter.“

Die Forderungen der Bundesvereinigung Trans*:

Die rechtliche Zuordnung von Eltern zu ihren Kindern soll geschlechtsneutral erfolgen. Insbesondere soll § 1591 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geändert werden in: „Erster Elternteil eines Kindes ist die Person, die es geboren hat.“ Was die Zuordnung des zweiten Elternteils betrifft, schließen wir uns der Empfehlung des Arbeitskreises an, dass das Geschlecht des Elternteils an dieser Stelle unerheblich ist. Eintragungen der Eltern im Geburtenregister und in Geburtsurkunden sollen geschlechtsneutral und mit dem aktuell geführten Vornamen erfolgen. Bei Namensänderung von Eltern nach Geburt eines Kindes müssen auch diese Dokumente rückwirkend aktualisiert werden. Es wird gefordert, dass alle Eltern als „Eltern“ registriert werden (Wegfall der geschlechtsspezifischen Registrierung). Eine solche Regelung würde allen denkbaren Zwei-Eltern-Konstellationen diskriminierungsfrei gerecht werden, dadurch würde auch der Situation von nicht binären Eltern Rechnung getragen, die von der aktuellen Gesetzgebung nicht berücksichtigt werden. Das Transsexuellengesetz (TSG) muss abgeschafft und durch ein Geschlechtsidentitätsgesetz ersetzt werden, wie es in Malta und Argentinien bereits existiert und wie in einem Gutachten der Humboldt-Universität im Auftrag des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) für Deutschland entwickelt wurde.

