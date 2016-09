BERGHAIN MIT SONDER-LINE-UP ZUR BERLINWAHL

Zum Berghain-Update nach unten scrollen!

Meist halten sie sich als Rückzugsräume mit Statements zurück, mischen sich wenig in die tagesaktuelle Politik ein. Für zehn Klubs ist das im Berliner Wahlkampf jetzt anders. Auch das queere SchwuZ ist dabei.

Der Zug der Liebe veröffentlichte die gemeinsame Aktion auf seiner Webseite und erklärt:

„Wir kleben Plakate, die darüber aufklären, was die AfD in Berlin will und zeigen, dass Berlins wichtigstes Aushängeschild, die Berliner Clubkultur, nichts von Abgrenzung und Hetze hält. Unsere Clubs sind genauso international wie die Stadt selbst. An der Tür, hinter Bar und am DJ Pult arbeiten in den Clubs dieser Stadt locker hundert verschiedene Nationen."