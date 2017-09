Bayern lässt Ehe für alle überprüfen

Wahlkampfmanöver: Die Staatskanzlei Bayerns teilte heute mit, dass die CSU-Staatsregierung des Bundeslandes die Verfassungsmäßigkeit der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare von zwei Gutachtern prüfen lasse. Auf der Grundlage der Ergebnisse werde dann über eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden.

Der queerpolitische Sprecher und Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, Ludwig Hartmann dazu:

„Diese Regierung ist sich wirklich für keine Wahlkampf-Volte zu schade. Zwei teure Gutachter aus bayerischen Steuermitteln zu beauftragen, nur um die längst gelaufene Debatte um die „Ehe für alle“ vor dem 24. September noch einmal zu führen, ist wirklich dreist. Und die Begründung ist absurd: Niemand in ganz Deutschland ist durch das Gesetz in seinen Rechten tangiert, weder heterosexuelle noch homosexuelle Paare. Wenn CSU-Staatsminister Huber von „erheblicher Rechtsunsicherheit in der Bevölkerung“ spricht, verkauft er diese – also alle Bayerinnen und Bayern – einfach nur für blöd. Am 24. September wir die CSU die Quittung für ihr durchsichtiges Manöver erhalten.“