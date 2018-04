„Will & Grace“-Erfinder macht schwule Hasen-Lovestory zur Schullektüre

Es klingt wie ein Aprilscherz, aber es ist die wohl schönste Oster-Story des Jahres 2018. Max Mutchnick, Erfinder der Kultserie „Will & Grace“, spendet jeder Schule in Mike Pences Wahlbezirk Indiana ein Exemplar der schwulen Hasen-Lovestory „A Day in the Life of Marlon Bundo“.

Das Kinderbuch „A Day in the Life of Marlon Bundo“ hat in den letzten zwei Wochen mächtig Schlagzeilen gemacht. Die Bildergeschichte von Jill Twiss und dem schwulen Illustrator Gerald Kelley erzählt von dem Hasenjungen Marlon Bundo, der sich in einen anderen Hasenjungen verliebt, woraufhin sich die beiden gemeinsam mit ihren Tierfreunden das Recht zu heiraten erkämpfen. Das Pikante daran: Marlon Bundo ist der wirkliche Name vom Haushasen des bekanntermaßen wenig homofreundlichen US-Vizepräsidenten Mike Pence. Und: „A Day in the Life of Marlon Bundo“ erschien zeitgleich mit dem Bilderbuch „A Day in the Life of the Vice President“, in dem Pence-Tochter Charlotte den Alltag ihres Vaters aus Sicht des Hasen schildert. Die schwule Bundo-Lovestory wurde in der „Last Week Tonight“-Show des britischen Comedians John Oliver am 18. März öffentlichkeitswirksam als „besseres Bundo-Buch“ präsentiert, was zur Folge hatte, dass es prompt an die Spitze der Amazon-Charts schnellte und damit das Buch der Pence-Tochter in den Schatten stellte. Das war umso erfreulicher, weil alle Erlöse aus dem Projekt an die amerikanische LGBTIQ*-Organisation The Trevor Project und das Hilfsprojekt AIDS United fließen.

Diese Geschichte ist schon mal ziemlich gut, aber sie wird noch besser. TV-Produzent Max Mutchnick, Erfinder der Kultserie „Will & Grace“, schwuler Ehemann und Vater von zwei Zwillingstöchtern, setzt dem Ganzen die Krone auf. Mutchnick war so begeistert vom schwulen Bundo-Buch, dass er sich entschloss, jeder Schulbibliothek im US-Bundesstaat Indiana ein Exemplar zu spenden. Das verkündete er zu Ostern bei Instagram. In seinem Anschreiben an die Schulen heißt es: „Ich würde Ihrer Schulbibliothek gerne dieses Exemplar von ‚A Day in the Life of Marlon Bundo‘ spenden. Nachdem ich von dem Buch gehört hatte, hab ich es mit nach Hause gebracht und meinen Zwillingstöchtern vorgelesen. Es erzählt eine ergreifende Geschichte darüber, wie Liebe und Gemeinschaft die Intoleranz besiegen. Die Bibliothek meiner Schule war immer ein Raum, den ich als Zufluchtsort empfunden habe. Bücher erlauben Kindern zu träumen und zu hoffen.“ Dass Mutchnick die Aktion gerade in Indiana macht, ist kein Zufall. Der US-Bundesstaat ist der Wahlbezirk des Vizepräsidenten. Pence verbreitete seine homophoben Standpunkte hier von 2013 bis 2017 als Gouverneur. „Ich erhoffe mir, mit der Bücherspende, ein Gegengewicht zu diesen Standpunkten zu setzen“, so Mutchnick bei Instagram. „Sie soll Kindern in Pences Heimat positive Rollenmodelle und eine inklusive Botschaft vermitteln.“