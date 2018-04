Weltweit setzen Menschen Zeichen gegen homophobe Gewalt in Tschetschenien

Am Samstag haben Menschen bei Kundgebungen weltweit an die Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien erinnert. Der internationale „Aufschrei“ war von dem Kampagnenbündnis All Out angestoßen worden und stand unter dem Motto „ChechnyaOneYearOn“. Anfang April war es ein Jahr her, dass die homophoben Verbrechen in Tschetschenien erstmals in der Novaya Gazeta Schlagzeilen machten (blu berichtete). Hier ein paar Eindrücke von den Protesten in Europa.

× #Repost @weareallout with @get_repost ・・・ Rome joins our global outcry to demand #JusticeForChechnya Ein Beitrag geteilt von Budlee (@bud91120) am Apr 7, 2018 um 1:44 PDT Chechnya100 Rom Auch in Rom folgten mehrere Dutzend Demonstranten dem Aufruf, für Gerechtigkeit in Tschetschenien zu demonstrieren.

× Chechnya 100 München Die Proteste in München wurden wesentlich vom deutsch-ukrainischen LGBTIQ*-Bündnis Munich Kiyv Queer mitgestaltet.

