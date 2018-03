Verboten! Erfolgreich! Starkville feiert ersten Gay Pride

Im Februar verbot Starkville in Mississippi die erste Gay-Pride-Parade der Stadt. Der Fall sorgte international für Aufsehen und ging vor Gericht. Jetzt fand die Parade doch noch statt. 3.000 Menschen nahmen teil. Ein Triumph nicht nur für LGBTIQ*.

× Erweitern Foto: instagram.com/_that_tallguy/ Starkville Student Cody Moore (Plakatträger ganz links) besuchte den Starkville Pride mit seinem Freund, um seine Botschaft (sinngemäß: „Schwul von Geburt an! Stolz aus Überzeugung!“) anschließend bei Instagram zu posten.

Die erste Gay Pride-Parade in der 25.000-Einwohner-Stadt Starkville, Mississippi, war im Februar zum Politikum geworden, nachdem die Stadtverwaltung der Demonstration ohne weitere Begründung eine Absage erteilt hatte. Die Pride-Organisatoren sahen sich in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt und engagierten Star-Anwältin Robbie Kaplan, um das Verbot abzuwenden (blu berichtete). Nach einer Gerichtsverhandlung am 6. März herrschte Klarheit: Die Richter erklärten das Verbot für unrechtmäßig und die Pride-Organisatoren twitterten die Botschaft „The Parade WILL happen!“ in die Welt.

Am Samstag, 24. März, war es dann so weit. Rund 3.000 Menschen stürmten die Straßen von Starkville, um für Gleichberechtigung von LGBTIQ* und queere Sichtbarkeit zu demonstrieren. Bürgermeisterin Lynn Spruill, die sich zuvor von dem Verbot distanziert hatte, rang dem vorangegangen Rechtsstreit dabei eine positive Seite ab: „Ich hätte nie erwartet, dass so viele Leute kommen“, äußerte die Demokratin gegenüber Starkville Daily. „Es waren zwischen 2.500 und 3.000 Menschen. Das wäre nie passiert, wenn wir nicht vorher diese Kontroverse gehabt hätten. Von daher bin ich fast dankbar für die Kontroverse, in dem Sinne, dass die Veranstaltung dadurch zu etwas Größerem geworden ist als sie es sonst gewesen wäre. Wir können sehr stolz darauf sein.“

× My view during the first ever @starkvillepride parade! 🏳️‍🌈❤️ Ein Beitrag geteilt von Scott Nevins (@scottnevins) am Mär 24, 2018 um 11:43 PDT Starkville 1 Nevins Comedian Scott Nevins, der die abendliche Pride-Show moderierte, filmte die Starkville-Parade vom Wagen aus. Die Besuchermenge ist überschaubar, aber dafür umso lauter.

× It's safe to say Starkville's first ever #LGBT Pride Parade was a huge success ! pic.twitter.com/WVMInyXNMC — Logan Kirkland (@CaptainKirk_) 24. März 2018 Starkville 2 Reporter Logan Kirkland von Starkville Daily dokumentierte die Parade mit der Kamera.