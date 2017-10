Justizminister von Virginia verteidigt Ehe für alle als Symbol des Fortschritts

Mark Herring, der amtierende Attorney General im US-Bundesstaat Virginia, zeigte bereits 2014 klare Kante für die gleichgeschlechtliche Ehe. Damals schmetterte er das sogenannte Virginia Marriage Amendment ab, das die gesetzliche Definition der Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau zementieren sollte. Seine damalige Aussage wird bis heute gerne von LGBTQ*-Aktivisten zitiert: „Ich glaube, dass die Freiheit zu heiraten ein fundamentales Recht ist und ich bin entschlossen, sicherzustellen, dass Virginia auf der richtigen Seite der Geschichte und der richtigen Seite des Gesetzes steht.“ Das Amendment scheiterte. Seither ist Herring ein Held der Schwulen von Virginia. Diesen Trumpf spielt er jetzt bei seiner geplanten Wiederwahl aus.

× Erweitern Foto: Flickr/MDFriendofHillary/CC BY-SA 2.0 Mark Herring Mark Herring bei einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten im Jahr 2013 / Foto: Flickr-User MDFriendofHillary - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0

Am 7. November wird in Virginia der Attorney General gewählt - ein wichtiger Posten, der das Amt des Justizministers mit der Position eines Generalstaatsanwalts vereint. Bei der Wahl tritt Demokrat Mark Herring gegen den Republikaner John Adams an. Adams ist ein strammer Konservativer, der den Wahlkampf auch durch seine offene Ablehnung von LGBTQ*-Rechten anzuheizen versucht. Jetzt erteilte Herring dieser Tendenz eine klare Absage, indem er sich hinter seine Entscheidung von 2014 stellte und damit ein Zeichen für Homorechte setzte.

„Wir hatten damals Recht mit unserer Entscheidung für die Eheöffnung und die Rechte der Familien von Virginia“, äußerte Herring gegenüber Associated Press - um anschließend sein Verständnis der Aufgabe eines Attorney General auf den Punkt zu bringen: „Sich für die Rechte der Menschen einzusetzen ist nun mal das, was ein Attorney General tun sollte.“ Gleichzeitig warnte Herring vor der konservativen Offensive seines Gegners: „Er würde die Macht des Amtes dazu missbrauchen, unseren Fortschritt zunichte zu machen.“

Ob Herring mit diesem Kurs erneut Erfolg hat, wird sich am 7. November zeigen. Der Hoffnung, er könne bei den nächsten Wahlen als Gouverneur von Virginia antreten, erteilt Herring mit seiner Wiederkandidatur als Rechtsoberhaupt des US-Bundesstaates eine Absage.