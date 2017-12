Trump spart LGBTIQ* in Welt-AIDS-Tag-Proklamation aus

US-Präsident Donald Trump hat ein Schreiben anlässlich des Welt-AIDS-Tages 2017 veröffentlicht, in dem er der AIDS-Opfer der vergangenen Jahrzehnte gedenkt und die Fortschritte bei der Bekämpfung von HIV lobt, zu denen die USA wesentlich beigetragen haben. Trump verspricht auch, die Risikogruppe junger Frauen in Afrika in Zukunft besonders zu unterstützen. LGBTIQ* finden in seinem Text aber keinerlei Erwähnung.

× Erweitern Foto: pixabay.com/de/users/geralt-9301/ Donald Trump US-Präsident Donald Trump liebt große Worte. Nur für LGBTIQ* hat er selten welche übrig. Selbst am Welt-AIDS-Tag nicht.

Donald Trump war zuletzt in feierlicher Stimmung, weil er den Weihnachtsbaum vorm Weißen Haus einweihen musste. Nebenbei fand er aber noch Zeit, über den Public Pool des Weißen Hauses ein Schreiben anlässlich des Welt-AIDS-Tages abzusetzen. Da Trans* und Männer, die Sex mit Männern haben, noch immer eine der Hauptrisikogruppen im Bereich HIV und AIDS sind, witterten Aktivisten in diesem Anlass die Möglichkeit, dass Trump Versäumnisse wettmachen könnte, die er in seinem ersten Amtsjahr gegenüber LGBTIQ* zu verbuchen hat - allen voran seine Ignoranz im Pride-Monat Juni.

Jedoch: Der Kurs des US-Präsidenten spart Würdigungen der queeren Szene weiterhin konsequent aus. Weder die Verdienste schwuler Vorkämpfer der AIDS-Aufklärung kommen zur Sprache, noch gibt es Bekenntnisse zur Förderung von HIV- und Präventionsprojekten in der Gay-Community. Vielmehr werden allgemeine Errungenschaften der USA in der HIV-Forschung gepriesen und die Risikogruppe junger Frauen in Afrika gesondert erwähnt. Beides zu Recht. Die Hoffnung, dass Trump seine Kürzungen bei der Förderung von HIV-Projekten in der US-Homoszene noch mal überdenken könnte, ist damit allerdings dahin. Und die Gefahr daraus resultierender Präventionslücken weiterhin akut.