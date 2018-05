Trudeau fordert Staatschefs homophober Staaten heraus

„Wenn es Ihnen Unbehagen bereitet über Schwulenrechte in Ihrem Land zu sprechen, bedeutet das, dass Sie Ihren Job nicht gut genug machen“ – mit diesem Satz appellierte Kanadas Premier Justin Trudeau letzte Woche bei der IDENTITY-Gala in Toronto an internationale Staatschefs LGBTIQ*-Rechte zu wahren.

× Erweitern Foto: instagram.com/egalecanada/ Trudeau EGALE 2018 Bei der IDENTITY-2018-Gala ließen sich die Drag Queens von Toronto nicht nehmen, ein Erinnerungsfoto mit Kanadas Premierminister und Egale-Leadership-Preisträger Justin Trudeau zu machen

Mit einer sehr persönlichen Rede überraschte Justin Trudeau letzte Woche die Besucher der IDENTITY-Gala der LGBTIQ*-Organisation Egale in Toronto. Der kanadische Premier wurde bei der Veranstaltung für sein Engagement für queere Rechte in Kanada und weltweit mit dem Leadership-Award ausgezeichnet. In seiner Rede ging Trudeau unter anderem auf die historische Entschuldigung ein, die er im November im Namen seiner Regierung an alle Homosexuellen gerichtet hatte, die bis in die 1990er Jahre in Kanada aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und bestraft worden waren (blu berichtete). Dabei erzählte Trudeau, dass er seine drei Kinder am Tag der Entschuldigung nicht in die Schule geschickt, sondern mit zur Arbeit genommen habe, damit sie dem Ereignis beiwohnen können.

Vor allem aber betonte Trudeau, dass er in Gesprächen mit internationalen Staatschefs immer wieder das Thema LGBTIQ*-Rechte in die Diskussion einbringe: „Manchmal zwinge ich meine Gesprächspartner damit in Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen. Aber wissen Sie was? Das ist mir egal“, so der Premier in Toronto. „Denn: Wenn es Ihnen Unbehagen bereitet über Schwulenrechte in Ihrem Land zu sprechen, bedeutet das, dass Sie Ihren Job nicht gut genug machen.“ Mit diesen Worten betonte Trudeau nicht nur seine vorbehaltlose Unterstützung von LGBTIQ*-Rechten, er betonte auch die Wichtigkeit, homophobe Staatschefs mit ihren Defiziten zu konfrontieren. Die Vorbildfunktion, für die er mit dem Leadership-Award geehrt wurde, betonte er sowieso. Und unterstrich sie mit den Worten: „Meine Freunde, wie ihr wisst, gibt es viele Unsicherheiten im Leben. Aber eines ist sicher: Ich bin auf eurer Seite, und ich werde weiter für euch kämpfen und ich werde weiter mit euch kämpfen!“

× Egale IDENTITY 2018 Der Youtube-Channel The Promising stellte die wichtigsten Reden der IDENTITY-2018-Gala online. Trudeaus Auftritt beginnt bei Timecode 27:00.