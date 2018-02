Top-Anwältin kämpft gegen Pride-Verbot in Mississippi

Die 25.000-Einwohner-Stadt Starkville in Mississippi verbietet eine für Ende März geplante Pride-Parade. Doch die Initiatoren geben sich nicht geschlagen. Sie heuern Top-Anwältin Roberta Kaplan an, die den Weg zur Öffnung der US-Ehe ebnete, und klagen.

Roberta Kaplan Die lesbische Anwältin Roberta Kaplan (2. von links) ebnete den Weg zur Öffnung der Ehe in den USA. Jetzt kämpft sie für den Gay Pride in Starkville, Mississippi.

Die lesbische Juristin Roberta Kaplan ist ein Justiz-Star in den USA. Im Jahr 2013 brachte sie als Anwältin von LGBTIQ*-Aktivistin Edith Windsor (Foto, Mitte) den amerikanischen Defense-of-Marriage-Act zum Schwanken und ebnete damit den Weg für die Öffnung der Ehe in den USA im Jahr 2015. Über den damaligen Prozess und dessen Folgen schrieb Kaplan das Buch „Then Comes Marriage“. Dass sie sich trotz ihrer landesweiten Erfolge noch immer den Graswurzeln der LGBTIQ*-Bewegung verpflichtet fühlt, bewies die 51-Jährige jetzt, indem sie einen Fall in Starkville im US-Bundesstaat Mississippi übernahm. In der 25.000-Einwohner-Stadt wurde letzte Woche ohne nähere Begründung eine für 24. März geplante Gay-Pride-Demo untersagt. Deren Initiatorin Bailey McDaniel hatte sich nach dem Verbot an das Bündnis Campaign for Southern Equality gewandt, das sie wiederum an Kaplan weiterleitete, deren Kanzlei wenig später via Twitter verkündete: „Kaplan & Company sind stolz, im Auftrag unserer Klienten von Starkville Pride gegen die einstweilige Verfügung zu klagen.“ Ziel der Klage ist es, anhand des Vergleichs mit der Zulassung anderer Kundgebungen in Starkville nachzuweisen, dass die Ablehnung der Pride-Demo einen diskriminierenden Ursprung hat.