Tausende schweigen beim „Day of Silence“ für LGBTIQ*-Jugendliche

Am Freitag gingen zum Day of Silence tausende Schweige-Postings um die Welt, die auf Mobbing von LGBTIQ*-Jugendlichen aufmerksam machten. Unter den prominenten Teilnehmern waren auch blu-Cover-Queen Janelle Monáe, Charlie Carver und Grant Gustin

× Erweitern Foto: instagram.com/ahmaadlatfolla DOS Ahmaad 2 Instagramer Ahmaad schrieb sich die Silence-Botschaft auf den Zeigefinger, mit dem er zum Schweigen gemahnte.

Der Day of Silence (Tag des Schweigens) wurde 1996 an der Universtität von Virginia ins Leben gerufen und im Jahr 2000 zum offiziellen Projekt des Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN) erklärt. Er findet jedes Jahr im April statt. Ziel der Aktion ist es, durch einen Tag des konsequenten Schweigens auf die Schikanen und das Mobbing von queeren Schülern und Studenten sowie deren Verschweigen aufmerksam zu machen. In den vergangenen Jahren wurde das Projekt zunehmend auch zum Phänomen in den sozialen Netzwerken. So wurden auch diesmal tausende Schweige-Videos vor allem aus den USA, aber auch aus andern Teilen der Welt gepostet, in denen sich Menschen stumm mit LGBTIQ*-Schülern solidarisierten.