Steve Grand startet Comeback in Puerto Vallarta

Das Jahr 2017 endete für Steve Grand, den schwulen „All American Boy“ der US-Country-Szene, mit einer triumphal ausverkauften Konzertreihe in Puerto Vallarta. Jetzt läutet Steve den Countdown zu seinem zweiten Album ebenfalls in dem mexikanischen Seebad ein.

Nach einer ausverkauften Konzertserie in Puerto Vallarta gönnte er sich einen Drink am Pool. Bis zum 26. Mai spielt er wieder Shows in dem mexikanischen Seebad. Und läutet damit den Countdown zum zweiten Album ein.

Drei Monate lang hat sich Steve Grand im Studio in San Diego verkrochen, um an seiner zweiten Platte zu arbeiten. Jetzt ist sie fertig. Das verkündete der Sänger (der früher Model war und 2013 durch seine Gay-Hymne „All American Boy“ über Nacht zum schwulen Hoffnungsträger der Country-Szene wurde) Anfang Mai auf seinem Instagram-Account.

Doch bis das Album erscheint dürfte es noch ein paar Monate dauern. Zuvor wollen Video- und Artwork-Konzepte entwickelt werden. Bei ein paar Live-Shows wird Steve die neuen Songs aber schon mal testen. So startet er seine Rückkehr auf die Bühne mit drei Konzerten, die er bis zum 26. Mai in Puerto Vallarta gibt. Es dürfte ein triumphales Comeback werden, denn in Mexiko hat Steve seine leidenschaftlichsten Fans. Er hatte hier Ende Dezember eine restlos ausverkaufte und umjubelte Konzertserie gespielt, an die er jetzt anknüpft. Und weil zwischen den Shows Pausentage eingeplant sind, bleibt nebenbei sicher noch Zeit für ein paar sexy Fotos am Strand.

Mit diesem Post verkündete Steve Grand Anfang Mai gut gelaunt, dass die Arbeiten an seinem zweiten Studioalbum abgeschlossen seien und er sich jetzt an Video- und Live-Konzepte setzen werde. In Puerto Vallarta werden letztere erstmals angetestet.

Steve hat viele Freunde in der Szene. Am Strand von Puerto Vallarta traf er sich unter anderem mit Israels schwulem Party-König Eliad Cohen.