Sprachverbote bei US-Gesundheitsbehörde sorgen für Empörung

In Amerika sorgen neue Sprachregelungen bei der Gesundheitsbehörde CDC für Kontroversen. Die Trump-Regierung untersagt der Institution den Gebrauch verschiedener Begriffe in ihrer offiziellen Kommunikation – darunter „Transgender“ und „Diversity“.

In einem 90-Minuten-Meeting wurde dem Vorstand des Central for Disease Control and Prevention letzte Woche mitgeteilt, welche Wörter sie in ihren offiziellen Veröffentlichungen fortan nicht mehr benutzen dürfen. Zu diesen Wörtern gehören unter anderem: „Transgender“, „verwundbar“, „Anspruch“, „Fötus“, „wissenschaftsbasiert“, „beweisbasiert“ und „Diversity“. Das unausgesprochene Ziel der Verbote liegt für Kritiker auf der Hand: Indem heikle Themen wie Trans*-Identitäten, Antidiskriminierungsfragen und Rechtsansprüche totgeschwiegen werden, werden diejenigen, die Interesse an ihnen haben, unmündig gemacht. Bei LGBTIQ*-Organisationen sorgte besonders die Indizierung von „Transgender“ für Empörung. Chad Griffin, Vorsitzender der Human Rights Campaign prophezeite via Twitter, dass sich der anhaltend ignorante Kurs der Trump-Regierung spätestens bei den Halbzeitwahlen 2018, vor allem aber bei den Präsidentschaftswahlen 2020 rächen werde.

× A promise to Trump & Pence: your ignorant attempts to erase transgender people will backfire. We will counter your hatred by being louder and more visible than ever before. Don’t take my word for it—ask Roy Moore & Pat McCrory. You’re next. #2018 #2020 https://t.co/WYTgjBIHIa — Chad Griffin (@ChadHGriffin) 16. Dezember 2017 CDC Verbote HRC Chad Griffin von der Organisation Human Rights Campaign reagiert deutlich auf die Sprachverbote: „Eins verspreche ich Trump und Pence: Eure ignoranten Versuche, Transgender-Menschen totzuschweigen wird sich rächen. Wir werden auf euren Hass antworten, indem wir lauter und sichtbarer werden als je zuvor. (...)“

Das CDC und das Department of Health and Human Services (HHS) beeilten sich derweil die Aufregung zu zerstreuen. So bezeichnete Brenda Fitzgerald, Vorsitzende der Gesundheitsbehörde, die Medienberichte als „komplette Fehlinterpretation“, die eine Diskussion über Finanzierungen in einen ethischen Diskurs verwandele.