Skandal um Anti-Homo-Konversionstherapien in China

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ((HRW) macht in dem 52-seitigen Bericht „Have You Considered Your Parents Happiness?“ ( „Hast du mal an das Glück deiner Eltern gedacht?“) auf schockierende Weise auf eine Praktik aufmerksam, die in China offenbar üblicher ist als erwartet: Umerziehungstherapien für Homosexuelle. Die Antischwulenmaßnahmen werden nicht nur in privaten Kliniken, sondern auch in öffentlichen Krankenhäusern durchgeführt. HRW fordert einen sofortigen Stopp dieser Maßnahmen.

× Heartbreaking testimony from new @hrw report: "Conversion Therapy Against #LGBT People in China" https://t.co/jq085UDBtZ pic.twitter.com/PiOYoeGy3B — Human Rights Watch (@hrw) 15. November 2017 China HRW Künstler Jun Cen zeichnete für Human Rights Watch diesen Kurzfilm, um auf die Angriffe auf Homosexuelle in China aufmerksam zu machen..