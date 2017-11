Gay-Power am Campus: Uni benennt Gebäude nach schwulem Aktivisten

Am 1. Dezember wird die Universität von Stellenbosch ihr Institut für Gleichstellung und Behindertenvertretung an der Victoria Street 39 in „Simon Nkoli House“ umbenennen. Das vermeldet die Equality Unit der Einrichtung. Die Stellenbosch University setzt damit ein klares Zeichen gegen Ausgrenzung in jeglicher Form. Simon Nkoli war in den 1980er und 1990er Jahren nicht nur Gründer südafrikanischen Gay-Pride-Bewegung, er kämpfte auch gegen Apartheid und AIDS.

× Erweitern Foto: Archiv / nonstopagainstapartheid.wordpress.com Simon Nkoii 1989 „Ich bin schwarz und ich bin schwul. Ich kann diesen beiden Seiten von mir nicht eine erste oder zweite Problemklasse zuordnen“, sagte Aktivistenlegende Simon Nkoli. Dieses Bild zeigt ihn auf einer Anti-Apartheids-Demo im Juli 1989.

Am 26. November wäre Simon Nkoli 60 Jahre alt geworden. In San Francisco wird anlässlich seines Geburtstags alljährlich der Simon-Nkoli-Tag begangen. In diesem Jahr gibt es dabei eine bedeutende Anerkennung aus Nkolis Heimat Südafrika zu feiern: die Umbenennung des Gleichstellungs- und Behindertenvertretungsinstituts der Stellenbosch University in „Simon Nkoli House“. Jaco Greef Brink, Leiter der Equality Unit der Uni sieht in der Entscheidung ein perfektes Zeichen für umfassende Inklusion: „Wir hätten uns keinen anderen Namen als seinen vorstellen können. Simon Nkoli House ist der ideale Name für die Victoria Street 39, weil er für die Verbindung zweier Bereiche steht. Herr Nkoli war ein Kämpfer für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung und für die Rechte aller marginalisierten Gruppen und das ist sind genau die Bereiche, für die wir uns einsetzen.“

× News - SU to honour equal rights activist, Simon... https://t.co/omrJro3JTB — SU Equality Unit (@MatieSUrpass) 22. November 2017 Simon Nkoli House Tweet Mit diesem Tweet vermeldete die Equality Unit der Stellenbosch University die Umbenennung des Instituts an der Victoria Street 39 in „Simon Nkoli House“.

Simon Nkoli wurde 1957 in Soweto, einem Township von Johannesburg, geboren. Die Bandbreite seines politischen Engagements lässt sich an seinen ersten aktivistischen Tätigkeiten ablesen, die ihn Anfang der 1980er Jahre von der Anti-Apartheids-Vereinigung der südafrikanischen Studenten zur vornehmlich von weißen Männern geleiteten Gay Association of South Africa führten, um schließlich in der Gründung der Saturday Group zu münden - der ersten schwarzen Schwulenorganisation Afrikas. 1984 kam er für sein kompromissloses Engagement für Gleichberechtigung ins Gefängnis, erhielt sogar ein Todesurteil, das später revidiert wurde. Stattdessen bewirkte Nkoli durch ein öffentliches Coming-out während seiner Gefängniszeit die Wahrnehmung LGBTIQ*-politischer Fragen in der Landespolitik. 1988 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Danach gründete er die bis heute operierende Gay and Lesbian Organisation of the Witwatersrand (GLOW) und organisierte 1990 in Johannesburg die erste Gay-Pride-Demo Südafrikas. Letzteres machte ihn auf einen Schlag in ganz Afrika und international bekannt. Er traf Nelson Mandela, erhielt diverse Auszeichnungen. Ab Mitte der Neunziger galt sein Engagement zunehmend dem Kampf gegen AIDS. Er war der erste offen schwule Mann Afrikas, der sich als HIV-positiv outete. 1998 starb er an den Folgen von AIDS. In Amsterdam wurde bereits eine Straße nach ihm benannt.

Dass die Umbenennungszeremonie in Stellenbosch auf den 1. Dezember gelegt wurde, hat Symbolkraft. Das Datum markiert den jährlich stattfinden Welt-AIDS-Tag. Indem die Equality Unit den offiziellen Akt auf diesen Tag legt, gedenkt sie nicht nur Nkolis AIDS-Tod, sondern erinnert auch an die anhaltende Wichtigkeit des Kampfes für HIV-Prävention und HIV-Therapien in Afrika.