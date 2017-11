Schwules Paar bringt kroatische Wutbürger auf die Palme

Das schwule Paar im Bild unten bringt in Kroatien derzeit die konservative Rechte auf die Palme. Die beiden Jungs laufen händchenhaltend durch einen Promo-Spot der Erste-Bank und sollen damit für eine weltoffene Gesellschaft werben. Ein paar Wutbürger starteten daraufhin eine Petition, die den Stopp der Kampagne fordert.

× Erweitern Foto: Screenshot / erstebank.hr Erste Bank Kroatien Diese beiden Jungs laufen für Sekundenbruchteile Hand in Hand durch den Werbespot der kroatischen Erste-Bank - und bringen damit Konservative zum Schäumen.

Als die kroatische Erste-Bank Ende Oktober eine Werbekampagne mit dem Titel „Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt“, wandte sie damit eigentlich nur die „Glaub an dich“-Marketing-Strategie ihres österreichischen Mutterkonzerns auf regionale Gegebenheiten an. Doch sie ging noch einen Schritt weiter. Statt individuelle kleine Geschichten zu erzählen, wurde der Kroatien-Spot mit dem Heimat-Schlager „To je moja zemlja“ („Das ist mein Land“) von Nationalheld Vice Vukov unterlegt (Vukov trat in den Sechzigern zweimal beim Eurovision Song Contest für Jugoslawien an und war später Politiker in der Sozialdemokratischen Partei Kroatiens) und zeigt einen breiten Querschnitt von Typen, die das „Glaub an dich“-Motto verkörpern - darunter auch ein schwules Paar, das Händchen hält, und zwei Trans*.

Letztere sind im Spot nur für Sekundenbruchteile zu sehen. Aber das reichte, um die Konservativen auf die Palme zu bringen. Sie starteten über das Petitions-Portal Citizen GO eine Petition mit dem Titel „Kroatien braucht Menschen, die an sich glauben - und an die Ehe und die Familie“. Die Stoßrichtung ist eindeutig. In der Beschreibung der Petition stellen die Initiatoren fest, dass der Werbespot einen homosexuellen Lebensstil und die „Krankheit“ Transsexualität fördere. Damit untergrabe die Erste-Bank die Grundlagen der kroatischen Gesellschaft und lege soziale Standards fest, die an den eigentlichen Bedürfnissen des Landes vorbeigingen - die da lauten: „Stabile Familien, Schutz und Hilfe für Frauen, die Kinder haben wollen, eine nicht ideologische Schulreform, professionelle und effiziente öffentliche Institutionen sowie Menschen und Medien, die es wagen, die Wahrheit zu sagen.“ Danach folgt ein vorformulierter Text an die Regierung, der die Einstellung der Erste-Bank-Kampagne und ein Ende der Einschränkung der Meinungsfreiheit von Wutbürgern fordert. Wer sich bei alledem an die AfD erinnert fühlt, liegt richtig.

× Erweitern Foto: Screenshot / citizengo.org/hr Erste Bank Antipetition Die Citizen-GO-Petition der LGBTIQ*-Gegner trägt den Titel: „Kroatien braucht Menschen, die an sich selbst glauben – und an Ehe und Familie“

Homosexualität ist in Kroatien nicht verboten, es gibt Antidiskriminierungsgesetze und eingetragene Lebenspartnerschaften. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wurde 2013 allerdings in einem umstrittenen Referendum abgeschmettert und liegt seither auf Eis. In der Gesellschaft herrschen gegenüber Homosexualität und Trans* noch viele Vorbehalte.

Die kroatische LGBTIQ*-Organisation Crol verurteilte die Citizen-GO-Petition und die Beweggründe ihrer Initiatoren, übte gleichzeitig aber auch Kritik an der Erste-Bank, weil sie den Spot nicht überall in voller Länge ausstrahle und das schwule Paar, beziehungsweise die Trans* in einigen Versionen rausgeschnitten habe. Die Bank rechtfertigte diese Maßnahme damit, dass der Spot für manche Sender zu lang sei. Sie wies aber auch darauf hin, dass er in den sozialen Medien ausschließlich komplett zu sehen sei. Dort erfreut er sich größter Beliebtheit. Über 2 Millionen Mal wurde er bei Youtube schon geklickt. Wir zeigen ihn natürlich auch in voller Länge.