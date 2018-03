Bollywood-Rocker mischen Indien mit schwulem Video auf

Die indische Band Rotten Guitars erzählt im Video zu ihrem neuen Song „Aaja Saiyaan“ eine Lovestory zwischen zwei Männern. Aber nicht nur das. Im Vorspann fordert der Clip unmissverständlich eine Diskussion über die Entkriminalisierung von Homosexualität in Indien.

× Erweitern Foto: Screenshot / Youtube / Rotten Guitars Video „Aaja Saiyaan“ In poetischen Bildern erzählt das „Aaja Saiyaan“-Video von der Sehnsucht zweier schwuler Inder nach Zweisamkeit. Die Rocker der Band Rotten Guitars wollen damit am Verbot von Homosexualität in ihrem Land rütteln.

„Dieses Musikvideo ist ein Kunstwerk. Charaktere und Handlung sind fiktiv. Es gibt keine Parallelen zu Biografien lebender oder toter Personen. Das Werk richtet sich nicht gegen bestimmte Religionen oder Personen, es soll als Gedankenanstoß und als Grundlage für eine Diskussion über die gesellschaftliche Akzeptanz von LGBT dienen.“ Mit diesem Warnhinweis beginnt das Video, mit dem die Band Rotten Guitars seit einigen Tagen Indiens Debatte um die Abschaffung von Paragraph 377 anheizt. Der Paragraph verbietet „Geschlechtsverkehr wider die Natur“ und wird zur Verurteilung Homosexueller herangezogen. Die LGBTIQ*-Community des Landes demonstriert seit Jahren für eine Abschaffung (blu berichtete).

Dass sich nun die Bollywood-Rocker der Band Rotten Guitars der Sache annehmen, zeigt, wie weit das Thema inzwischen in die Mitte der indischen Gesellschaft vorgedrungen ist. Die Band, die ihre Musik selbst als „Sufi Bollywood Rock Fusion“ bezeichnet, erzählt im Video zum neuen Song „Aaja Saiyaan“ in poetischen Bildern von der heimlichen Liebe zweier Inder. Die Figuren werden von den Schauspielern Anuj Verma und Yogesh Panwar gespielt. Die Bandmitglieder selbst sind nur in kurzen Zwischeneinspielern zu sehen. Der Nachspann besteht aus Nachrichtenschnipseln, die sich mit Paragraph 377, beziehungsweise dem Umgang mit Homosexualität in Indien beschäftigen. Die Aktion, die Rotten Guitars unter das Motto „Love is a Terrible Thing to hate“ stellt, sorgt für viel Aufsehen. Nicht nur teilte der prominente schwule Prinz Manvendra Singh Gohil das Video, auch werden Song und Video in den Kommentarspalten bei Youtube mit Bravo-Rufen gewürdigt.

× 1st ever Music video on LGBTQ rights in India released internationally.

Please give it a watch @Javedakhtarjadu Sir.

Youtube:https://t.co/jlMnK8CvFP

Article:https://t.co/DJDWOTa9qN — Rotten Guitars (@Rotten_Guitars) 26. März 2018 Aaja Saiyaan Tweet Die Musiker von Rotten Guitars machen in den sozialen Netzwerken massiv Werbung für das „erste Musikvideo über LGBT-Rechte in Indien“.