Volltreffer! Britische Sport-Stars feiern Regenbogenwoche

Vom 24. November bis 3. Dezember ist in Großbritannien „Rainbow Laces Week“. Mit der Kampagne hat die britische LGBTIQ*-Organisation Stonewall UK in den vergangenen Jahren eine beispiellose Bewegung in Gang gesetzt. Die ursprüngliche Idee hinter dem Projekt war, Homophobie in Stadien und Fankurven zu bekämpfen, indem man Profisportler und Vereine dazu bewegt, ein Zeichen gegen Homo-, Bi- und Transphobie zu setzen, indem die Spieler bei Matches Regenbogenschnürbänder (Rainbow Laces) tragen. Inzwischen geht das Engagement der Fußball- und Rugby-Vereine weit über dieses vergleichsweise unauffällige Symbol hinaus. Stadien und Anzeigetafeln werden in den Farben der LGBTIQ*-Flagge illuminiert, Vereinslogos umgestaltet und Videobotschaften gepostet. In diesem Jahr produzierte die English Football League (EFL) sogar anlassbezogene Fotos, um zu verdeutlichen, dass all ihre 92 Vereine die Aktion unterstützen.

× Erweitern Foto: efl.com EFL Rainbow Laces Dieses Foto veröffentlichte die EFL anlässlich der Rainbow-Laces-Week. Die Spieler von links nach rechts: Billy Clarke (Charlton Athletic), Scott Cuthbert (Luton Town), Shandon Baptiste (Oxford United), John Egan (Brentford), Jack Whatmough (Portsmouth) und Alex Perry (Bolton Wanderers)

Neben dem Engagement der Profis sind bei der Rainbow Laces Week aber auch Flaggenbekenntnisse der Jedermänner gefragt. So ist für den kommenden Mittwoch, 29. November, ein „Wear Your Rainbow Laces Day“ anberaumt, an dem alle Menschen dazu aufgerufen sind, mit Regenbogenschnürbändern zur Arbeit, in die Schule oder ins Gym zu gehen. Über den Online-Shop von Stonewall-UK können die hübschen Schnüre zum Preis von 2,99 Pfund (knapp 3,50 Euro) bestellt werden. Denn was für den Sport gilt, gilt für die Gesamtgesellschaft natürlich auch: Fairplay geht nur mit einem klaren Nein zu Homo-, Bi- und Transphobie! Das Motto der Rainbow-Laces-Week bleibt trotzdem: „Make Sport Everybody's Game“ („Macht Sport zum Spiel für alle“). Hier kommen ein paar Fairness-Helden, die mit gutem Beispiel vorangehen.

× Supporting @stonewalluk this week #rainbowlaces🌈 #lgbt Ein Beitrag geteilt von Chris Robshaw (@chrisrobshawrugby) am 21. Nov 2017 um 11:23 Uhr Rainbow Laces Chris Robshaw Englands Rugby-Nationalspieler Chris Robshaw hat sein Bekenntnis für einen inklusiven Sport fertiggeschnürt. Anpfiff!

× Football unites for #RainbowLaces campaign. 🌈#EFL show their support for @stonewalluk initiative >> https://t.co/7d1RxqdXJQ pic.twitter.com/vxa2MLj2fe — EFL (@EFL) 24. November 2017 Rainbow Laces EFL Kein Spiel ohne Linienrichter. Diese „Extended Version“ des EFL-Motivs komplettiert die Mannschaft durch Schiri mit Pfeife.

× #THFC promote inclusion & diversity through @stonewalluk's #RainbowLaces campaign 🌈 Ein Beitrag geteilt von Tottenham Hotspur (@spursofficial) am 24. Nov 2017 um 3:35 Uhr Rainbow Laces Tottenham Spurs Das lateinische Motto des Premier-League-Fußballvereins Tottenham Hotspur lautet „Audere es Facere“ („Wagen ist tun“). Mannschaftskapitän Hugo Lloris und seine Kollegin aus der Frauenmannschaft Jenna Schillaci beherzigen den Wahlspruch auch in LGBTIQ*-Fragen und tragen Regenbogenbinde.

× Get your rainbow laces on this weekend and show your support! @stonewalluk @premrugby Ein Beitrag geteilt von James Haskell (@jameshask) am 24. Nov 2017 um 1:08 Uhr Rainbow Laces James Haskell Rugby-Star James Haskell (englische Nationalmannschaft / Wasps) erzählt, dass er in seiner Profilaufbahn noch nie Homophobie erlebt habe. Damit das so bleibt, postete er dieses Video.

× West Ham United are proud to support #RainbowLaces 🏳️‍🌈⚒ Ein Beitrag geteilt von West Ham United (@westham) am 24. Nov 2017 um 9:15 Uhr Rainbow Laces Westham United Westham-United-Kapitän Mark Noble ist Teil der Foto-Aktion der EFL. Für die Instagram-Seite seines Vereins posiert er noch mal solo.

× Laces on - Game on. #sportforall #rainbowlaces #lgbt #stonewall #avivapremiership #btsport #rugby Ein Beitrag geteilt von Craig (@craigadoyle) am 24. Nov 2017 um 12:16 Uhr Rainbow Laces Fan 1 Und so sieht Rainbow-Laces-Action auf der Tribüne aus. Dieses Bild postete Sportreporter Craig Doyle aus Newcastle.

× Have you got your #rainbowlaces for this weekend? The fantastic @keeganhirst spoke to us about rugby and his involvement with @stonewalluk. Link to the full interview in the bio ⬆️ • • • • • • #keeganhirst #rainbowlaces #stonewall #lgbt #rugbyleague #rugby #buildseriesldn #build Ein Beitrag geteilt von BUILD Series LDN (@buildseriesldn) am 24. Nov 2017 um 7:41 Uhr Rainbow Laces Keegan Hirst Das Londoner Interviewformat „Build“ befragte anlässlich der Rainbow-Laces-Week Rugby-Star Keegan Hirst über sein Engagement für inklusiven Sport.

× I had such a great day with @AvivaUK and @bisonsrfc a couple weeks ago to celebrate inclusivity in rugby and the #RainbowLaces campaign. Check out the video to see what @WillGreenwood, @Nigelrefowens and I got up to in Bristol! pic.twitter.com/BzZFKIh86d — Ben Cohen (@RugbyBenCohen) 24. November 2017 Rainbow Laces Ben Cohen Rugby-Sexsymbol und LGBTIQ*-Fürsprecher Ben Cohen unterbrach seinen sportlichen Ruhestand, um seinen Kollegen vom Bristol Bisons RFC eine Rainbow-Laces-Nachhilfestunde zu geben.

× Amazing to see @wembleystadium lit up in Rainbow colours 🏳️‍🌈 for the match between @england @lionesses and @nfsbih tonight! Both teams will be wearing #RainbowLaces! Ein Beitrag geteilt von Stonewall (@stonewalluk) am 24. Nov 2017 um 8:56 Uhr Rainbow Laces Wembley Stadium Auch das legendäre Wembley Stadium strahlt anlässlich der Laces-Woche in Regenbogenfarben.

