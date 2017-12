Österreich: Verfassungsgericht ordnet Eheöffnung an

Überraschung: Gerade macht eine rechtskonservative Regierungsbildung alle Hoffnungen auf eine baldige „Ehe für alle" zunichte, da ordnete der Verfassungsgerichtshof ein Ende des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare zum Jahreswechsel 2018/2019 an.

Laut Urteil des Gerichtes verstoßen die unterschiedlichen Regelungen bei eingetragenen Lebenspartnerschaften (LP) und Ehe gegen das Diskriminierungsverbot der österreichischen Verfassung. Deshalb können ab dem 1.1.2019 nun gemischtgeschlechtliche Paare eine LP eingehen und Lesben und Schwule eine Ehe.

In der Urteilsbegründung zeigt das Gericht auf, dass Unterschiede der beiden Rechtsinstitute zu Ehe und LP eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung darstellen:

„Die damit verursachte diskriminierende Wirkung zeigt sich darin, dass durch die unterschiedliche Bezeichnung des Familienstandes (‚verheiratet‘ versus ‚in eingetragener Partnerschaft lebend‘) Personen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft auch in Zusammenhängen, in denen die sexuelle Orientierung keinerlei Rolle spielt und spielen darf, diese offen legen müssen und, insbesondere auch vor dem historischen Hintergrund, Gefahr laufen, diskriminiert zu werden.“