Nach Ehe-Anerkennung: Todesdrohungen, Hausdurchsuchung, Pässe eingezogen

Nachdem in Moskau vergangene Woche überraschend die schwule Ehe von Pavel Stotsko und Eugene Voitsekhovskii anerkannt worden war (blu berichtete), greifen die russischen Behörden hart durch. Die Anerkennung wurde als behördlicher „Fehler“ deklariert, die Pässe des Paares wurden auf eine rote Liste von ungültigen Dokumenten gesetzt, am Samstag wurde in der Moskauer Wohnung von Pavel und Eugene der Strom abgestellt und das Internet gekappt. Eine Hausdurchsuchung folgte. Zudem gab es Todesdrohungen und Hasskommentare. Pavel und Eugene fanden Zuflucht bei den Aktivisten vom Russian LGBT Network.

× Erweitern Foto: facebook.com/Voitsekhovskii Pavel Eugene Nach der versehentlichen Anerkennung ihrer in Dänemark geschlossenen Ehe werden Pavel (links) und Eugene (rechts) in Russland gejagt. Sie erhalten Unterstützung vom Russian LGBT Network.

Die ungläubige Überraschung währte nur kurz. Nachdem Pavel und Eugene Anfang des Jahres in Dänemark geheiratet hatten, wurde ihre Ehe letzte Woche in einer Moskauer Behörde mit einem offiziellen Stempel bestätigt und ihr Familienstand im Pass auf „verheiratet“ angeglichen. Vermutlich hätte das erst mal keiner bemerkt, wenn das Paar nicht in die Medien gegangen wäre und in einem TV-Interview die erste Anerkennung einer schwulen Ehe in Russland gefeiert hätte. Die Behörden reagierten prompt. Erst erklärte der Moskauer Stadtrat die Anerkennung der Ehe in einer Pressemeldung für ungültig, dann wurde eine Klage wegen „vorsätzlicher Beschädigung von Reisepässen" angestrengt. Am Wochenende dann das gewaltsame Durchgreifen. Samstagmittag postete das Russian LGBT Network einen Hilferuf, in dem es berichtete, dass Polizeibeamte gerade die Wohnung von Pavel und Eugene stürmen und dass ihnen der Strom und das Internet gekappt worden sei. Später wurde berichtet, dass die Pässe von Pavel und Eugene eingezogen wurden.

× LGBT NETWORK Mit diesem Hilferuf bat das Russian LGBT Network am Samstag um die Verbreitung der Nachricht, dass Pavel und Eugene polizeilich verfolgt werden.

Zuvor hatte Pavel bereits vermeldet, dass Eugene und er Todesdrohungen bekommen hätten. „So bitter es ist: Das war eine erwartbare und ‚natürliche‘ Reaktion“, schrieb er auf Facebook. „In Russland, wo so viel über ‚Normalität‘ lamentiert wird, sind Todesdrohungen, Polizeigewalt, Erpressung und Hetze die Norm geworden.“ Wie ernst die Lage für das Paar ist, zeigte sich am Sonntag, wo Pavel in einem knappen Post vermeldete, dass das LGBT Network ihm und Eugene „das Leben gerettet“ habe. Die Ehemänner sind vorerst untergetaucht, wollen aber weiter für ihr Recht und damit die Rechte aller LGBTIQ* in Russland kämpfen.