Mister Gay World 2018 - Kandidaten-Check, Part 1

×

Ein Beitrag geteilt von SAMARPAN MAITI (@samarpan_mr.gayworldindia2018) am Mai 4, 2018 um 8:53 PDT

MGW INDIEN

Das Magazin „Men of India“ feiert Samarpan Maiti in seiner aktuellen Ausgabe als „Der Fuchtlose und Tapfere“. Zu Recht. Angesichts der Tatsache, dass Homosexualität in Samarpans Heimat verboten ist, macht ihn schon die Kandidatur für den MGW-Titel zum Helden.