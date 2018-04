Vom Schrank ins TV: Schwuler Navy-Unteroffizier und sein Partner feiern bei Ellen schwule Sichtbarkeit

Sieben Jahre nach der Abschaffung des Don't Ask Don't Tell-Kodex im US-Militär wurde Brian Alvarado, Partner von Navy-Unteroffizier Matthew Alvarado, zum „Military Spouse 2018“ gekürt. Der Titel ist eher ein Boulevard-Prädikat, aber die mediale Aufmerksamkeit macht das Ganze zur Aufklärungsoffensive.

Foto: Screenshot / Youtube / TheEllenShow Military Spouse 2018 Triumphaler Einmarsch für Brian Alvarado (rechts) und seinen Mann Matthew am Montagabend bei Ellen

Der Titel, den das MilitärsgattInnen-Magazin Military Spouse einmal jährlich verleiht, wurde schon im Februar vergeben, aber eine größere Öffentlichkeit bekam er erst, nachdem Brian Alvarado und sein Partner Matthew am Montagabend in der Talk-Show von Ellen DeGeneres zu Gast waren. Brian war sichtlich aufgeregt, weil Ellen für ihn seit ihrem Coming-out im Jahr 1997 eine Inspiration war. Als Verneigung vor ihren Verdiensten für die LGBTIQ*-Community schenkte Navy-Unteroffizier Matthew, der zum Interview in Uniform erschienen war, Ellen eine Militärmedaille, mit der normalerweise Soldaten für besondere Leistungen geehrt werden.

Im Interview berichtete Matthew, dass er 15 Jahre seiner Dienstzeit unter dem Verschwiegenheitsvorsatz des Don't Ask Don't Tell-Kodex gedient hat, nach dessen Abschaffung im Jahr 2011 aber offen mit seiner Homosexualität umgegangen sei und im Kameradenkreis kaum Probleme gehabt habe. Brian und Matthew feiern dieser Tage Vierjähriges. Der Auftritt bei Ellen war für die beiden ohne Frage das größte Geschenk zum Jubiläum.