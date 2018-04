„Finden Sie schwulen Sex pervers?“ – Designierter US-Außenminister im Senat „gegrillt“

Mike Pompeo, amtierender CIA-Chef und potenzieller Nachfolger von Rex Tillerson als US-Außenminister, wurde im US-Senat von Demokrat Cory Booker in die Mangel genommen. Dabei musste sich Pompeo auch seinen Aussagen stellen, Schwule seien pervers.

Mike Pompeo waren die vehementen Fragen von Demokrat Cory Booker sichtlich unangenehm. Er berief sich darauf, dass er alle Menschen gleich behandele. Zur Rücknahme der Aussage, Homos seien pervers, ließ er sich aber nicht hinreißen.

Es war eine gnadenlose Fragestunde, der sich Republikaner Mike Pompeo am Donnerstag im US-Senat aussetzen musste. Der Mann, den Donald Trump als Nachfolger von Rex Tillerson im Amt des US-Außenministers vorgesehen hat, wurde dabei von Demokrat Cory Booker nicht nur mit seinen islamophoben und rassistischen Aussagen aus der Vergangenheit konfrontiert, sondern auch mit seiner Homophobie. Pompeo hatte sich in der Diskussion um die Ehe für alle als leidenschaftlicher Gegner gleichgeschlechtlicher Ehen profiliert und dabei die Aussage getätigt, er empfinde schwulen Sex als „Perversion“. Basierend auf dieser Aussage fragte Cory Booker immer wieder: „Denken Sie, dass schwuler Sex eine Perversion ist?“

Pompeo reagierte ausweichend. Er stellte klar, dass er seine Gegnerschaft gleichgeschlechtlicher Ehen nicht revidiere, aber jedes Individuum gleich behandele und auch in seiner Funktion als CIA-Chef mit gleichgeschlechtlichen Paaren zu tun habe, die er behandele wie alle anderen. Booker beendete seine Befragung mit einer Standpauke: „Sie werden Außenminister der Vereinigten Staaten zu einer Zeit, in der wir zunehmend Probleme mit Hasspredigern und Hassverbrechen haben (...) Und Sie werden dieses Land in Ländern vertreten, in denen Homosexuelle unter geheimer Verfolgung, Verurteilung und Gewalt leiden. Ihre Standpunkte spielen also eine Rolle.“ Booker schloss, indem er seinem Zweifel Ausdruck verlieh, dass ein Mann, der bestimmte Gruppen seiner eigenen Landsleute als pervers empfinde, der Richtige für diesen Job sei.